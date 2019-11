Fernando Colunga revela que tiene pareja

Fernando Colunga apareció en un programa de televisión donde habló de su decisión por no tener redes sociales y mantener su vida alejada de los reflectores.

Fue durante su entrevista en Esta noche con Mariasela, que se transmite en República Dominicana, donde la estrella de televisa confirmó que tiene una pareja sentimental.

"Vivo como cualquier gente, salgo a comer a todos lados; voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal", dijo asegurando que no le gusta llamar la atención con su llegada y buscando atención, algo que respetan sus fanáticos.

Sin dar detalles de quién se trataba, comentó que incluso los reporteros y paparazzie no lo fotografían cuando se lo encuentran en la calle porque saben que no es lo de él.

"(..)me lo han dicho: 'sé que no te gustan, mejor no te tomo la foto'", platicó.

El actor de 53 años, dejó claro que no le gustan las redes sociales y que su único contacto es a través de su página de web oficial.

"No tengo redes sociales. La gente que me hace favor de seguirme saben que me gusta atenderlos y estar con ellos. No tengo tiempo de atenderlos a través de una red social. Me imagino que si abro una red social voy a vivir ahí las 24 horas", expresó.