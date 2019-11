Inquieta a Jorge Zermeño el presupuesto 2020

El tema del presupuesto federal para 2020 sigue siendo una preocupación del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, así lo manifestó durante el viernes al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se hagan recortes de cara al ejercicio presupuestal del próximo año.

El alcalde de Torreón cuestionó la forma en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador dispone de los recursos y da prioridad a ciertos temas; señaló específicamente el caso de la empresa Pemex, a la que se le han realizado diversas inversiones públicas, esto a costa de programas educativos, infraestructura para el desarrollo y seguridad pública, según reclamó el propio Jorge Zermeño.

"En presupuesto, evidentemente lo que le pongas a un rubro se lo vas a quitar a otro; o sea, no es fácil, pero tienen que tomarse en cuenta las verdaderas necesidades, no imponer criterios como está sucediendo ahorita, se le está destinando una cantidad muy grande a Pemex, por ejemplo, quitándosela a educación, a salud, a municipios, a seguridad pública. ¿Es prioridad? No lo sé, habría que dialogarlo".

Fue durante el jueves pasado que el mismo Zermeño volvió a referirse al tema de la posible reducción de recursos para la seguridad pública de los municipios, asunto que catalogó como "un error", pues es precisamente en las ciudades en las que se generan y solucionan los problemas de violencia y crimen, afirmó.

"¿La Guardia Nacional va a venir a cuidarnos todas las calles del país? Pues no, no le hagamos al cuento, tiene que haber apoyo a las policías municipales, a las estatales y a las federales", reclamó Zermeño.

El mismo Jorge Zermeño forma parte del bloque de alcaldes de todo el país que exige a la Federación no realizar más recortes presupuestales. El pasado 22 de octubre se unió a las protestas del colectivo "Salvemos a los Municipios" en las puertas de Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Precisamente sobre los recursos federales para el próximo año, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que "existen prioridades" para inversión, esto al margen de las exigencias de los alcaldes.

"Él (López Obrador) nos platicó sobre las prioridades del Gobierno, por supuesto la inversión en la gente es lo más importante, rescatar el sector energético, no es un presupuesto más... Estamos en medio del cambio del modelo económico, es una transición en la que algunos sectores se van a sentir afectados, pero ahora el presupuesto se dedica a la gente con mayor necesidad".

Delgado se refirió a los programas de asistencia social y de atención a grupos vulnerables, de los que dijo se encuentran "totalmente garantizados" sus recursos y su permanencia para el resto de la administración, toda vez que se trata de una promesa del presidente y de la llamada "Cuarta Transformación".

"El criterio fundamental del presupuesto es que primero los pobres", dijo el legislador.

