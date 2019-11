tips, tips, tips...

SUPERFICIES

Muchos de los muebles de cocina, vienen con cubiertas de cerámica. Se ven muy bonitas y en realidad no son muy difíciles de limpiar. Todo lo que se requiere para mantenerlas impecables son tiernos cuidados, a fin de que sus hermosos colores no se manchen ni se desvanezcan. La clave está en limpiarlas diariamente. Para esto use bicarbonato de sodio, elimina la grasa y los derrames de alimentos. Nunca recurra a limpiadores abrasivos, pues podrían opacar su brillante acabado. Para las manchas use vinagre de sidra. Vierta sobre ellas una pequeña cantidad y al cabo de unos minutos límpiela con una toalla de papel.

Otra forma de quitar las manchas de grasa quemada de los refractarios de vidrio consiste en usar un limpiador en polvo para cobre. Haga usted misma una pasta con él, ponga un poco de ella en una toalla de papel húmeda y frote las manchas hasta que desaparezcan. Quite las manchas rebeldes de grasa cada vez que lave los recipientes y no se quemarán una y otra vez haciendo difícil el quitarlas.

Cuando usted y los suyos terminen de leerlas, seguramente las tira. ¿No cree que sería una buena idea obsequiarlas a los asilos de ancianos? Les proporcionaría usted grato entretenimiento sin gastar nada. En los consultorios médicos y dentales, en los salones de belleza y en todos los lugares donde la gente espera y tiene oportunidad de disfrutar de una agradable lectura, también serían muy bien recibidas y apreciadas.

La próxima vez que se bañe y lave su cabello al mismo tiempo, haga primero esta última tarea y luego aplíquese el acondicionador. Para cuando haya terminado de lavar su cuerpo, el acondicionador estará listo para ser enjuagado y ya no tendrá que esperar para que haga su obra.

Para eliminar gotas y chorreaduras pegajosas en el suelo, en los muebles y hasta en la propia ropa, tome pequeños vasos de papel, hágales una perforación en el fondo e introduzca en ella el palo de la paleta. El vaso recogerá todas las chorreaduras y también los pedacitos de paleta que inevitablemente se desprenden.

Es conveniente que identifique la bicicleta de su hijo. Una etiqueta de las que se usan para el equipaje de viaje le servirá muy bien para el objeto. Ponga en ella el nombre del niño, el domicilio y el número telefónico. Así, en un caso de emergencia, o si la bicicleta se extravía o es robada, alguien podrá comunicarse con usted.