Difieren en entrega de participaciones federales

Mientras que los legisladores morenistas Ricardo Monreal y Mario Delgado señalaron que ya se entregaron las participaciones federales a los estados, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, desconoció por qué no se han otorgado a los municipios en esta entidad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo que el Gobierno federal ya cumplió con la entrega de los recursos en forma puntual, esto ante el señalamiento de que el Ayuntamiento de Gómez Palacio no ha recibido participaciones federales por cerca de 19 millones de pesos.

El presidente de la Junta de Coordinación Fiscal del Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que los Gobiernos de los estados deben entregar a los Municipios las participaciones federales.

"En la Federación cada mes se entregan y se entregan al Estado", dijo.

Entrevistado aparte, el gobernador José Rosas Aispuro Torres aseguró que las participaciones federales se entregan en forma puntual y rechazó que se hayan retenido por parte de su Gobierno.

"Verificaría eso con el secretario de Finanzas, pero esos recursos jamás se puede postergar la entrega, conforme llegan, los Ayuntamientos ya saben en qué momento les debe llegar, yo ahorita lo checo con el secretario de Finanzas", expresó el gobernador.

El diputado Mario Delgado se reunió ayer por la mañana y nuevamente por la tarde con la presidenta municipal de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, para platicar sobre el Presupuesto para el próximo año.

Sobre las declaraciones del gobernador, el diputado dijo que "yo digo que es falso cuando se acusa al Gobierno federal de no estar cumpliendo con la entrega de las participaciones, no se ha retrasado ni un solo día en este año, se entregan puntualmente, como fue aprobado por la Cámara de Diputados".

El legislador aseguró que es ilegal hacer un uso diferente de las participaciones y no entregarlas a los Municipios. "Si el Gobierno del estado las utiliza para otras cosas y no las deposita a los Municipios, está actuando de manera ilegal, eso es un delito", expuso.

Señaló que las participaciones federales son inembargables y los Gobiernos estatales tienen la obligación de entregarlas puntualmente.

"No sé por qué dice eso, porque él sabe que no es cierto, él sabe que el Gobierno federal ha estado cumpliendo y se han estado entregando los recursos a tiempo a los Municipios, porque no son de él, son de los Municipios", dijo.

Por su parte, Cuauhtémoc Estrella, tesorero de Gómez Palacio, manifestó que aún no han llegado al municipio las participaciones federales de octubre por 19 millones de pesos, así como las de noviembre, las cuales debieron pagarse el pasado día 4, y que se estiman en una cantidad un poco superior a las del mes anterior, recursos que ya deben estar en la administración del Gobierno de Durango, que es donde se concentran y desde donde posteriormente se dispersan a los Municipios.

Señaló que ese recurso se encuentra retenido en el Gobierno estatal y por el momento están cubriendo los gastos con los ingresos propios de la Administración municipal.

"El Estado es quien nos debe fondear ese recurso, estamos tratando de hablar con los funcionarios para que nos lo hagan efectivo y nos llegue ya", comentó.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, dijo que es falso que desde hace dos meses no se le hayan pagado la totalidad de las participaciones federales a Gómez Palacio, sin embargo, reconoció que sí se les quedó a deber una parte del mes pasado y aseguró que será la Secretaría de Finanzas del Estado quien explique el motivo.

Esto en referencia a las declaraciones del tesorero del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Cuauhtémoc Estrella González, en el sentido de que todavía no han llegado a esta ciudad las participaciones federales de octubre y noviembre.

"Es falso totalmente, alguien declaró que hacía dos meses que no se les pagaba las participaciones, eso es totalmente falso; imagínense los municipios si no les hubiésemos dado recursos en lo que va de su administración, pues no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir.

"Lo verifiqué con el secretario de Finanzas y efectivamente, parte del componente de las participaciones... Les quedaron una parte, sí, del mes anterior, pero hoy (ayer) por la tarde se les entrega el 100 por ciento de lo que faltaba, no se les pagó el 100 por ciento, pero es diferente a que se tengan dos meses sin entregar las participaciones; me parece que es una opinión irresponsable", concluyó.

Con información de: Angélica Sandoval

Beatriz A. Silva