Lagunero, rumbo al Mundial de la WNBF

A sus escasos 18 años de edad, el lagunero Arturo Aguilar Aguiñaga es ya todo un profesional en el físico culturismo natural, preparándose actualmente para representar a la comarca y a todo México, en un campeonato mundial a celebrarse en el estado de Nueva York.

Este joven torreonense que se entrena en el gimnasio Holox del Territorio Santos Modelo, participará la próxima semana en el campeonato mundial de la World Natural Bodybuilding Federation (WNBF), un organismo que promueve el físico culturismo, sin ayuda de sustancias químicas para mejorar el aspecto del cuerpo. Arturo es un deportista disciplinado y sano, que basado en una dieta natural y en rutinas diarias de gimnasio y ejercicio aeróbico, ha logrado construir un cuerpo digno de participar en ese tipo de certámenes internacionales.

Durante una charla exclusiva con El Siglo de Torreón, Arturo contó su experiencia en este exigente deporte: "empecé a los catorce años, desde chiquito, porque hice muchos deportes, futbol, natación, tae kwon do y probé el crossfit, pero luego me cambié al gimnasio, las pesas y me gustó, no se, como que me relajo", explicó el estudiante de preparatoria del Tec de Monterrey, donde pretende estudiar Ingeniería Industrial.

Siendo un joven delgado, con el ejercicio empezó a ganar volumen y generar masa muscular, empezando un camino que recorre con entusiasmo y ya le entregó sus primeros premios: "empecé con un coach en el gimnasio y luego me cambié con José Luis Graham, quien me animó a inscribirme al Míster Torreón, para el que nos preparamos dos meses antes y nos metimos por curiosidad, me fue bastante bien y me gustó la sensación de no tener nada de grasa en tu cuerpo, la dedicación, llevar a tu cuerpo al límite, mi coach me dijo que tenía buena genética para hacer esto y aunque todos me decían que tomo esteroides o algo, yo simplemente les demostraba que con trabajo duro y con una disciplina en la dieta, podía llegar a cumplir mis objetivos", relató.

Arturo ganó el primer lugar de Classic Physique en el certamen Míster México y eso lo animó a inscribirse en un evento de atletas naturales, donde se clasificó al campeonato mundial.