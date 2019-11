Adal le peleará el rating a Televisa

Adal Ramones regresa a la pantalla chica con la nueva entrega de La Academia, cuestión que lo tiene muy emocionado, pero que también significa un gran reto, porque habrá mucha competencia en el rating.

"Es un gran reto porque enfrente, en Televisa también hay un programa de canto, entonces tenemos el gran reto de estar 100% en vivo y eso funciona porque no hay una toma dos, un 'nos equivocamos', entonces es una adrenalina pura", dijo. Consideró que algo que hace especial al reality show, son aquellas historias de vida de los participantes, que llegan a ser un incentivo y sirven de inspiración para millones de mexicanos.

El seguir con TV Azteca no estaba planeado porque de acuerdo al conductor, su contrato terminaba el 31 de diciembre, pero debido a que Adal es uno de los conductores vigentes y que todos reconocen por su emblemático programa Otro Rollo, decidieron no dejarlo ir y darle la batuta de La Academia.

"Mi contrato lo vamos a alargar hasta que aguante La Academia, estaremos hasta el 2020 haciendo La Academia, estoy muy contento estar rodeados de amigos, de compañeros, estoy muy encantado y vamos a hacer un macro show. Podrás intentar inventar el hilo negro pero ya está hecho, entonces un programa tan emblemático como La Academia y que me hayan ofrecido a mí conducirlo, es de verdad como ser responsable como la joya de la corona, entonces yo ya no era empleado de Televisa, ya no tenía exclusividad y cuando me lo ofrecen estoy encantado de la vida", abundó.

La Academia se estrenará mañana a las 8:30 de la coche por Azteca Uno, siendo la decimosegunda generación del programa musical mexicano, que tendrá como jueces a Danna Paola, Arturo López Gavito, Alexander Acha, Horacio Villalobos, Remmy Valenzuela y Beto Cuevas será el mentor.