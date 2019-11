Niegan morenistas división por lucha interna

Durante su visita a la ciudad de Torreón el viernes por la mañana, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, negó que su partido atraviese actualmente por un proceso de división derivado de la lucha interna.

El legislador se refirió a lo vivido en la Cámara de Diputados el miércoles pasado, cuando se discutía entre miembros de Morena la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y se cerró el tiempo de votación antes de que se pudiera registrar el voto de los mismos, situación que desató una trifulca con otros grupos parlamentarios y entre los mismos morenistas.

"No hay ninguna división, Morena tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de voto y libertad también de presentar reservas, es una bancada con una consciencia política muy alta, con un gran compromiso por la transformación y bueno, hay veces que se quieren proponer cosas distintas y son bienvenidas, se analizan, se discuten y se votan, entonces no pasa nada".

Recordó lo que ocurría en otras legislaturas del pasado y en las que no se tenía la misma distribución política, dijo que se trataba de grupos amplios de diputadas y diputados que votaban según lo ordenaba el partido, pero con Morena se otorga una libertad a cada uno de los legisladores y sin líneas u órdenes para cada asunto que se discuta.

"Antes eran bloques monolíticos las fracciones, en Morena no, eso ha funcionado porque tenemos resultados muy importantes".

Por el contrario de lo que ocurre en su partido, Delgado sí lamentó la "actitud de los demás grupos políticos" a quienes acusó de equivocarse en las formas en las que expresan sus puntos de vista en el Palacio Legislativo, aunque también pidió reflexión para la dirigencia de Morena en la actualidad.

"Eso sí es muy lamentable, yo creo que se equivocaron quienes pensaban que se podían tener prácticas corruptas en Morena, en Morena tenemos que dar ejemplo de prácticas y valores democráticos, entonces ahí no hay de otra más que irse a los principios y a los valores, nadie puede estar por encima del proyecto de la transformación y ojalá que el partido recapacite, quienes están dirigiendo actualmente el partido, que garanticen un proceso abierto, transparente, democrático, sin 'jaloneos' y lo más importante ¿quién conoce más a Morena que Andrés Manuel López Obrador?".

Por su parte, Ricardo Monreal, senador de Morena, reflexionó este viernes desde Torreón sobre el proceso de elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quien fue elegida con una mayoría de votos precisamente de Morena en el Senado durante el jueves pasado.

Negó que se hayan cometido fraudes o acciones irregulares durante el proceso de votación, por lo que desestimó los comentarios de personajes que acusaron dichas situaciones como el expresidente Felipe Calderón, además del presidente nacional del PAN, Marko Kortés.

"Me parece que están en su derecho de inconformarse, hubo un proceso, la verdad es que ellos no esperaban, la oposición en bloque esperaba cuando menos tener la tercera parte para que no pasara la presidenta, pero el procedimiento legislativo ya se agotó, la declaratoria de validez ya se expresó y ahora sólo falta que tome la protesta la señora Rosario Piedra".

Monreal además destacó el origen de la nueva ombudsman, a quien llenó de elogios por su personalidad y su cercanía a "víctimas", afirmó que precisamente esos factores favorecerán una labor positiva en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los próximos años, sobre las acusaciones de su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, prefirió no emitir algún comentario.

"Yo creo que es una mujer buena, honesta, autónoma, el hecho de ser familiar de víctimas le permite pensar por ellos, hay que darle la oportunidad, tener confianza en que Rosario Piedra puede dar el ejemplo de ser una buena ombudsman, hay que darle la oportunidad a esta mujer para que pueda defender los derechos humanos en el país".

Cuestionado en temas más generales sobre los logros de la "Cuarta Transformación" en México, el senador señaló que se han tenido avances pero aún falta concretar diversas promesas.

"No hay que lanzar las campanas al vuelo, es un proceso largo, yo hablo siempre de que estamos viviendo una transición, son complejas, no son de la noche a la mañana, creo que falta consolidar mucho la propuesta, el propósito y el cambio de régimen... no es en un año como se va a resolver", señaló Monreal.