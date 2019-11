Diputados informan labor a ciudadanos

"No habrá caída en el presupuesto, se garantizarán los recursos para los Municipios y los Estados", fue parte de lo que dijeron en rueda de prensa los diputados federales por Morena, quienes realizaron su Primer Informe Legislativo, en San Pedro.

Ese municipio es la cabecera del Distrito 02 de Coahuila, que lo integran 12 localidades, y lo representa Javier Borrego, quien junto con sus compañeros Luis Felipe Salazar y Diego del Bosque, convocaron a la ciudadanía para darles a conocer el trabajo realizado a poco más de un año en la 64 Legislatura.

Además estuvieron legisladores morenistas, de otros distritos del país y como invitado especial acudió Mario Delgado, coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados.

"No ha habido recorte de participaciones, en el 2019 tuvo un incremento de participaciones arriba del 9 por ciento, en términos reales, es el mayor que se ha presentado en los últimos 15 años y obviamente mantener ese ritmo de incremento es muy difícil en una economía que no ha crecido como hubiéramos querido, y para el año que entra lo que se hace es, y así ha sido nuestra prioridad en la Cámara de Diputados, es proteger el presupuesto para Estados y Municipios y no habrá caída en esos recursos" declaró Diego del Bosque.

Dijo que ahora la diferencia es que ya no habrá Ramo 23 que, eran los "famosos" recursos etiquetados, en donde había una distribución muy injusta, porque había Municipios que tenían la capacidad de gestión, pero la mayoría no y terminó permitiéndose "los famosos moches", además se eliminó, ya que se demostró que ese programa era muy ineficiente.

El legislador sostuvo que ahora, los Municipios y Estados deberán esforzarse en reorganizar sus finanzas, combatir la corrupción e implementar medidas de austeridad.