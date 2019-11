Mayim Bialik dirigirá a Hoffman

Los actores Dustin Hoffman, ganador de dos premios Oscar, y Candice Bergen, reconocida en cinco ocasiones con el Emmy, serán los protagonistas de Sick as they made us, la ópera prima de Mayim Bialik.

Se trata de una comedia dramática escrita por la propia Bialik, quien se dio a conocer como protagonista de la serie juvenil Blossom y más recientemente como "Amy Farrah Fowler" en The big bang theory. El largometraje, el primero que dirigirá la doctora (estudió neurociencia en la UCLA), cuenta la historia de una exitosa madre divorciada que reaviva el amor en su vida al tiempo que su familia disfuncional la lleva por locas aventuras. "Es un honor increíble y el sueño de un escritor y director hecho realidad trabajar con actores que he respetado y adorado toda mi vida. No puedo esperar para ver qué podemos crear juntos", expresó Bialik de acuerdo con Deadline. El elenco lo completan Simon Helberg, su compañero en The Big Bang Theory (interpretó a "Howard Wolowitz") y la actriz Olivia Thirlby. As sick as they made us, cuyo estreno está proyectado en 2020, será producida por Anne Clements, Ash Christian y Clay Epstein, quien se dijo ansioso de ver al "reparto estelar dar vida a personajes tan adorables e interesantes".