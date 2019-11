Jonas Brothers lanza villancico Like it’s christmas

En vísperas navideñas, el trío de pop Jonas Brothers ya tiene disponible Like it’s Christmas, un villancico que combina la felicidad de la Navidad con el amor, y el cual, invitaron a sus seguidores a que lo agreguen a sus listas de música.

En sus redes sociales, los hermanos ya dejaron ver su entusiasmo por el nuevo lanzamiento a pesar de estar a principios de noviembre y es que los intérpretes de S.O.S., no habían estrenado tema navideño desde los anteriores Girl of my dreams (2007) y Joy to the world (2008).

La nueva canción plasma el romanticismo característico de la banda con la letra: “No puedo negar lo que siento por dentro. Nada falso sobre la forma en que me traes a la vida. Hace que cada día parezca que es Navidad. Cada día que estoy contigo”.

Tras haber tenido una pausa en 2013, Jonas Brothers regresó a la escena musical en 2019 con el tema Sucker, parte de su reciente álbum Happiness Begins, al lado de un documental titulado Chasing The Happiness.