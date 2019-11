Aispuro niega adeudo de dos meses a municipios; reconoce un periodo menor

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres dijo que es falso que desde hace dos meses no se le hayan pagado la totalidad de las participaciones federales a municipios como Gómez Palacio, sin embargo, reconoció que sí se les quedó a deber una parte del mes pasado y aseguró que será la Secretaría de Finanzas del Estado quien explique el motivo.

En referencia a las declaraciones del tesorero del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Cuauhtémoc Estrella González, sobre que aún no llegaban a dicha ciudad las participaciones federales de octubre y noviembre

“Es falso totalmente, alguien declaró que hacia dos meses que no se les pagaba las participaciones, eso es totalmente falso, imagínense los municipios si no les hubiésemos dado recursos en lo que va de su administración pues no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir", señaló Aispuro Torres.

"Lo verifiqué con el secretario de Finanzas y efectivamente, parte del componente de las participaciones les quedaron una parte sí del mes anterior, pero hoy por la tarde se les entrega el 100 por ciento de lo que faltaba, no se les pagó el 100 por ciento pero es diferente a que se tengan dos meses sin entregar las participaciones, me parece que es una opinión irresponsable”, comentó.

Lo anterior se dio a conocer durante una visita que hizo a La Laguna el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres para encabezar una reunión de seguridad.