Adal Ramones grabó capítulo con Topo Gigio que nunca salió al aire

México iba a ser uno de los países afortunados en tener un nuevo programa de Topo Gigio, el cuál sería conducido por Adal Ramones, pero debido a que, entre otras cosas, era un contrato millonario con su creadora italiana Maria Perego, no se pudo concretar nada con Televisa.

"Fue algo que poco se supo porque no salió al aire y no se logró concretar con la señora Maria Perego; ella viajó a México con su equipo de trabajo hace muchos años y yo grabé un capítulo, que yo escribí y yo dirigí y ella estuvo fascinada, ella me dijo, 'quiero hacerlo contigo Adal' y yo en mi papel de mi admirado y nunca inalcanzable Raúl Astor, yo crecí con él, era el amigo de Topo Gigio y era su tutor. Entonces yo hice esa grabación en Televisa, yo con Topo Gigio y la actriz invitada era Anahí y le tocó a ella y a mí que Topo Gigio subiera el brazo de nosotros y nos diera un beso y arroparlo y dormirlo. Hubiera sido el ser humano más feliz si ese programa se hubiera realizado", dijo Adal Ramones en entrevista.

El conductor de televisión recordó que en la visita a México de Maria, la creadora del ratoncito favorito de todos los niños, le pudo regalar una canasta llena de dulces mexicanos, y fue algo que le fascinó.

"Recuerdo que me decía, 'tú eres Adal, esta es la nueva generación en donde quiero que tú seas el conductor y tutor de Topo Gigio', entonces fue maravilloso".

Lamentablemente este proyecto sólo se quedó en un piloto grabado, quedando en el olvido de la televisora, que no pudo llegar a un acuerdo con la italiana.

"No se logró porque fue un contrato de muchos millones y no se pudo cerrar con Televisa, pero bueno ahí está, tengo mi programa grabado con Topo Gigio y con Maria Perego dándole vida como ella lo podía hacer, fue increíble, lo hacía con un celo cuidadoso, de hasta qué momento teníamos que ver a Topo Gigio, hasta qué momento se ocultaba Topo Gigio y ya no lo veíamos, era una magia que me lo voy a llevar por siempre", aseguró Adal.

Aunque la mamá de Topo Gigio falleció el pasado jueves a los 95 años de edad, a causa de un infarto fulminante, el ratoncito sigue vivo, ya es un personaje mundialmente reconocido y querido por miles de personas de distintas generaciones.

"Lo increíble es que Gigio no envejece, eso es lo más hermoso, son esos seres animados que son inmortales, por eso lo remakes de las películas, por eso existen series que logran hacer con personajes que no envejecen", expresó.

"Ayer recibí fotografías de los juguetes de la serie animada en dos dimensiones en italiano y voy a tener que buscar el DVD de las escenas que grabé, no sé si pueda subir algo, capaz que no se puede por los derechos, pero tengo fotos fijas también de ese día del programa", añadió.

Igualmente Adal compartió la anécdota de cuando sus hijos eran pequeños y pudieron hablar por teléfono con el personaje, "Fue increíble porque mis hijos decidieron llamar al teléfono de Topo Gigio, les habló para saludarlos y ellos no lo creían porque no conocían a Topo Gigio, y entonces les enseñe esa época y vieron a su papá con este maravilloso ser y me encantó porque es una alma buena, bueno de corazón y solo un personaje tan bueno tenía que venir de un buen corazón como el de Maria Perego".

Además el también actor, considera que sería fantástico y un gran regalo para los mexicanos sacar este programa al aire, ya sea un programa conducido por él o por otra persona.

"Tengo que comunicarme con la gente de Maria, pero claro tengo que ser prudente y dejar pasar un par de días para comunicarme con ellos, pero siempre tuvieron la idea de poder hacer algo aquí en México".