Nery Castillo explota en contra de Gustavo Matosas

Nery Castillo hijo, aquel jugador de padres uruguayos que se vendió como la nueva esperanza del futbol mexicano, y jugó para la Selección Nacional Mexicana volvió a aparecer.

Hijo de Nery Castillo padre, reapareció en la escena pública para arremeter contra Gustavo Matosas, técnico uruguayo acusado de corrupción cuando dirigía al León.

Nery, por medio de Instagram posteó algunas frases en contra de Matosas, con quién coincidió cuando fue traspasado al León en el 2013.

"Gustavito, sos una vergüenza".

"Es una vergüenza para el futbol que Gustavito vuelva a ser entrenador de futbol".

"Ahora la va a meter en el congelador para que pasen los días y todos se olviden de esto, salí a hablar ahora que te agarraron con tus cositas".

"Te has haciendo boludo Gustavito salí a hablar".

Estos fueron algunas de las frases que Castillo envió a Matosas quien ha permanecido en silencio desde que fue despedido del Atlético de San Luis director técnico, por estos dichos de que negoció en forma fraudulenta el pase de Matías Britos a León en el 2012, junto con el promotor Fernando Pavón.

El pleito entre Castillo y Matosas tiene bastante tiempo encendido, Nery nunca le perdonó el no hacerlo jugar en León.

"(Gustavo Matosas), junto con su hermano, vivió en mi casa, mi papá le ayudó mucho, y la verdad es que fue un malagradecido porque no me dijo ni un 'lo siento por lo que pasó con tu papá', cuando éste falleció y nada", dijo el ex jugador en aquel momento. "(Matosas) le debía mucho a mi papá, lo ayudó mucho y (a mí) me trató muy mal".

Denunció que cuando trabajaron juntos, prevalecían los insultos.

"Los invito a que vayan a un entrenamiento, que vean todo el entrenamiento, no cinco minutos o 10, para que vean cómo insulta, cómo trata a los jugadores. Esas son cosas que a mí no me gustaban".

Nery Castillo brilló en Europa con el Olympiacos de Grecia, lo que lo llevó a ser llamado por Hugo Sánchez a la Selección Nacional Mexicana donde tuvo una gran Copa América en el 2007.

Después de ese año su carrera vino en declive hasta que se retiró en el 2014. Lo último que se sabía de él es que vendía artículos para pesca en Uruguay.