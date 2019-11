Agentes de la DSPM de Torreón protagonizan nuevo accidente vial

De nueva cuenta, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón protagonizaron un accidente.

En esta ocasión, el percance ocurrió alrededor de las 08:00 horas, sobre el periférico Raúl López Sánchez, a la altura de la avenida Bravo en el sector oriente de la ciudad.

Se informó que el conductor de la patrulla marcada con el número 32216 se impactó con su parte frontal izquierda en la parte posterior derecha de un vehículo de la marca Volkswagen, línea Pointer, en color gris.

Debido a la velocidad a la que circulaba el agente, tras el impacto, se subió al camellón, donde finalmente concluyó su trayectoria.

El percance no dejó personas lesionadas, únicamente los daños materiales. Cabe señalar que el personal de Peritos del Tribunal de Justicia Municipal, no tomó conocimiento del choque, ya que no se le solicitó el apoyo.

Todo indica que fueron las aseguradoras de ambas unidades las que llegaron a un acuerdo de reparación de daños.

Este percance sucedió a seis días del trágico accidente registrado en la colonia Zaragoza Sur, donde una unidad de la DSPM arrolló a dos menores de edad que circulaban en una bicicleta, los cuales continúan hospitalizados en el área de terapia intensiva del Hospital Ángeles de Torreón.