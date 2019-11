Juanpa Zurita presenta VidCon, la convención de influencers

Lo digital ha tomado el control, comenta el youtuber Juanpa Zurita, y es precisamente en esas plataformas donde ve que está el futuro del entretenimiento.

Bajo esa idea y acompañado de otros creadores de contenido como Luisito Comunica, Calle y Poché, se realizó este jueves la presentación oficial de la convención VidCon, que en 2020 llegará a México.

"Ha sido un evento que le ha dado credibilidad y sustento a lo que hacemos", comentó Zurita.

"Somos un país lleno de creadores. Creo que México tiene un potencial grande con los creadores que tenemos aquí", señaló.

El concepto enfocado al mundo digital pisará por primera vez Latinoamérica del 30 de abril al 3 de mayo de 2020 en el Centro Citibanamex. Tanto influencers podrán ver de primera mano el trabajo de otros compañeros y sus seguidores tendrán la oportunidad de interactuar con ellos con actividades como talleres y presentaciones en vivo.

Luisito Comunica y Juanpa Zurita

"Me pongo a pensar lo duro que han cambiado las cosas y cómo lo digital en verdad ha tomado control. Todavía me acuerdo cuando la gente duraba de este tipo de negocio y creo que no importa lo que hagas, seas cantante, storyteller, hagas videos de aventuras, lifestyle, el nuevo espacio de entretenimiento o de voz es lo digital", compartió Juanpa.

En la presentación que contó con un número musical de Mario Bautista y Bala estuvo Eduardo Lebrija, Director General/SVP para Viacom International Media Networks Américas y VidCon México quien señaló lo que significa la llegada del evento que se realizará del 30 de abril al 3 de mayo.

"El 2020 será el momento correcto para traer VidCon a México, pues es el mercado más grande de habla hispana en Latinoamérica en consumo de contenidos digitales e inversiones de influencer marketing".