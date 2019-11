BBVA México descarta salida de inversiones

El jefe de Estrategias de Inversión de Asset Management de BBVA México, Luis Ángel Rodríguez, negó que haya una salida importante de inversionistas de México a mercados extranjeros.

Durante la presentación de la alianza del Banco con J.P. Morgan, explicó que han visto un crecimiento en los fondos listados en el país de 1.9 por ciento al mes de septiembre."La participación de extranjeros en la compra de bonos mexicanos no ha bajado. De hecho, se han incrementado un poco, la proporción sí ha cambiado, pero no hemos visto salida importante de extranjeros del mercado de deuda mexicano". En el caso particular de BBVA, ha crecido en aproximadamente 18 por ciento, además de aumentar su participación de mercado; en tanto, la proporción entre los fondos en dólares contra los denominados en pesos ha sido la misma y constante. Explicó que la tenencia accionaria de extranjeros tampoco ha disminuido, por lo que no han visto una salida importante de ahorradores de México hacia el exterior. El director de Asset Management México de J.P. Morgan, Juan Pablo Medina Mora, dijo que la parte de Afores con las recientes reforman aumentarán su potencial de inversión a activos internacionales.