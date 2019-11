Rechazan privatización de Servicio de Limpieza en Lerdo

La asociación civil Lerdo Próspero se pronunció en contra de la privatización del servicio de limpia, recolección, traslado y disposición de la basura, pues consideran que este nuevo esquema fue aprobado por la mayoría del Cabildo del Ayuntamiento sin un estudio sustentado, que demuestre cuál será el beneficio real para el Municipio.

Para la organización, la mejor alternativa para eficientar dicho servicio hubiera sido un arrendamiento y aplicar dobles turnos como lo hacen otras ciudades.

Georgina Solorio de Olazábal, presidenta de dicha organización, indicó que tampoco están de acuerdo con la liquidación de los trabajadores municipales de Limpieza, pues el contrato colectivo de trabajo estipula una cláusula de admisión, lo que se traduce en que al momento de que los empleados sean despedidos, las plazas quedarán vacantes.

"Van a volver a contratarlos, pero la concesión está vigente por tres años, ¿qué va a pasar con los trabajadores que tienen antigüedad de más de 10 años?, además no hay dinero para las liquidaciones, ¿porqué mejor no enfocarnos a pagar las deudas del pasado?", mencionó.

Respecto a la solicitud de la línea de crédito por hasta 36 millones de pesos que autorizó esta misma semana el cuerpo edilicio del Municipio, la representante de Lerdo Próspero, declaró que "no hay austeridad" en la administración municipal que encabeza Homero Martínez Cabrera, aún y cuando se están aplicando recortes a las participaciones federales.

"Lerdo está endeudado, ¿porqué quieren endeudarlo aún más?, yo no quiero dar calificaciones, veo pésimo las acciones que están tomándose al seguir concesionando y llevando la misma historia que han tenido las administraciones anteriores, nosotros lo que queremos son resultados y no excusas, hasta ahorita pésimo, porque no estamos de acuerdo con concesiones y préstamos", expuso.

Por su parte, el alcalde Homero Martínez Cabrera, dijo que en estos primeros 67 días de administración no ha endeudado al Municipio y recordó que recibió el Ayuntamiento con adeudos históricos, como por ejemplo los más de 500 millones de pesos que el Sapal le debe a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Nacional de Agua, a la Planta Tratadora y al IMSS, entre otros.

"Nosotros expusimos que en lo que va de este año 2019, Lerdo ha dejado de recibir 27 millones de pesos en participaciones, por lo tanto traemos un déficit presupuestal. El 90 por ciento del ingreso que obtiene el municipio de Lerdo es por concepto de recursos federales, llámese Ramo 33, Fortaseg, Fortamun, eso es lo que hoy nos tiene complicados a la administración", mencionó.

Mencionó que por un tema de responsabilidad administrativa, el Municipio debe tomar decisiones y que fue por ello que el Cabildo autorizó la solicitud de la línea de crédito para cumplir con los compromisos financieros que se tienen a corto plazo.