Luis Miguel cumplirá con la pensión

Rafael Heredia, abogado del cantante Luis Miguel, dijo que está por solucionar el problema legal que tiene con la actriz Aracely Arámbula por la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel.

En declaraciones a los medios de comunicación a las afueras de los juzgados de lo familiar, Heredia dijo "estamos por solucionar todo eso, a la señora yo la respeto mucho y se va a concluir el asunto como se debe de terminar". Aunque la actriz se ha negado a hablar con la prensa acerca del pleito legal que sostiene con "El Sol", parece que finalmente llegarán a un acuerdo.

"No puedo dar más detalles del caso: No hay especulaciones, vamos a cumplir. No es como un acuerdo, es cumplir", resaltó el abogado.