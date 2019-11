Critica Zermeño acciones de López Obrador sobre seguridad pública

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, criticó de nueva cuenta las acciones de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta vez se refirió al trabajo que ha realizado para procurar la seguridad pública en todo el país y las reacciones que ha tenido ante la crítica de su gobierno.

Zermeño negó que "los conservadores" se encuentren detrás de las críticas a la labor de López Obrador. Dijo que, por el contrario, se trata de un sentir ciudadano que corresponde a la libertad que existe en una federación compuesta por estados libres.

"Ya es hora que se tome en cuenta un verdadero federalismo. Ya es hora de que, si tanto habla el presidente de la República del federalismo, que se inicia la lucha en el siglo XIX, los centralistas contra los federalistas, pues que le demos vigencia. No son los conservadores como él dice, el federalismo es sumar de cada entidad federativa, de cada municipio. La separación de poderes tiene que ver con las entidades como libres y soberanas", declaró.

El edil reiteró que también se mantendrá la exigencia de que no disminuyan los recursos federales para seguridad en los municipios, pues precisamente a nivel local es donde "se originan y se deben solucionar los problemas".

Hizo mención de la situación de los recursos del Fondo de Fortalecimiento para los Municipios (Fortaseg), los cuales se redujeron de 2018 a 2019 de 27 a 19 millones de pesos.

"Sería muy lamentable (la reducción) porque la seguridad pública es municipal, estatal y federal, pasa por todos. No puedes decir: 'a ver, ya no les voy a dar a los municipios porque todas las policías municipales son corruptas'. Entonces si hay desconfianza de allá para acá ¿nosotros no podemos decir que las de ellos (policías) son corruptas?", cuestionó Zermeño Infante.

El alcalde señaló que, al margen de las acciones del Gobierno federal, el Municipio mantendrá las acciones necesarias para mejorar el aspecto preventivo, el cual contempla, entre otros factores, la inversión en espacios deportivos, de recreación, culturales y el fomento a las actividades que dan unidad a la sociedad como tal.

"Vamos a seguir apostando a ese tipo de prevención, es tarea del municipio y lo vamos a hacer con el apoyo o sin el apoyo de la federación", señaló.

Cuestiona