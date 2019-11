Actores, en contra de 'revivir' a James Dean

Luego de darse a conocer que James Dean, el icono cultural que falleció en un accidente en 1955, regresaría a la pantalla grande gracias al CGI (imagen generada por computadora), actores lamentaron la decisión y criticaron a la industria por emplear de esa forma la tecnología.

The Hollywood Reporter dio a conocer que el "Rebelde sin causa" de los años 50, protagonizaría Finding Jack, película que será dirigida por Anton Ernst y que se planea su estreno en noviembre de 2020.

Tras ello, figuras de Hollywood no dudaron en externar su opinión. "No. Esto no debería ocurrir", fue el texto que compartió Elijah Wood, quien interpretó a "Frodo" en El señor de los anillos y ganó un Premio del Sindicato de Actores.

"Esto es horrible. Tal vez podamos hacer que una computadora nos pinte un nuevo Picasso. O escribir un par de nuevas canciones de John Lennon. La completa falta de entendimiento aquí es vergonzosa", escribió Chris Evans, quien interpretó al Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Por su parte, la actriz Julie Ann Emery, reconocida por su participación en la serie Preacher, se mostró segura de que con dicha acción, la producción de Finding Jack no entiende el oficio de actor.

"Ese no es James Dean. Es su cara en una interpretación de captura de movimiento y un actor 'anónimo' poniéndole voz y decisiones. Me gustaría saber cómo van a ser los créditos. Cómo se pagará a los actores reales".

El canadiense Devon Sawa, quien se dio a conocer en la década de los 90, se limitó a escribir: "¿No podrían darle este papel a un humano real?".