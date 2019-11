Respalda acueducto para resolver escasez de agua en La Laguna

Las presas son una solución a la problemática de escasez de agua para el consumo humano que enfrentan diferentes regiones, como es el caso de la Laguna, dijo el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, José Solís Ramírez, por lo que respaldó el acueducto que pretende construir el Gobierno Federal para traer el vital líquido desde la presa a la mancha urbana.

"Desde mi punto de vista es bueno, todo lo que sea traer este vital recurso a la población, tenemos que verlo bien, por supuesto, como siempre lo más difícil son los costos (...) pero creo que es bueno, las presas son parte de las alternativas que tenemos que seguir trabajando", dijo.

El rector comentó que otra opción para combatir la escasez es a través de la captación de agua de lluvia, ya sea en pilas o derivarlas en algunas partes del lecho seco del Río Nazas donde use en beneficio de la población o para la recarga de los acuíferos.

"El agua captada de lluvia, si la capturamos con una tecnología depurada y evitamos su contaminación podría ser de más fácil uso humano, con menos costo".

El rector de Chapingo, quien estuvo en la inauguración del IV Congreso Internacional sobre Recursos Bióticos en Zonas Áridas, que organiza la Universidad Autónoma de Chapingo, Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, dijo que el reto inmediato es frenar la sobreexplotación de los mantos acuíferos y comenzar a trabajar para la recuperación.

"Hay que tomar decisiones sobre lo que hay qué hacer en los próximos años, lamentablemente, porque quisiéramos que nunca se agotara el agua y si a esto le sumamos la deforestación, esto se va agudizando, entonces estamos agotando los mantos freáticos, tenemos que trabajar en ese sentido".

"Se puede revertir, pero no en tan corto plazo porque estamos acabando con la riqueza forestal y los árboles tardan años en recuperarse; si reforestamos ahora, tener la población de antes, que teníamos hace 20 años, necesitamos otro 20 años, eso no es sencillo y menos si no empezamos ya".