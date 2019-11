Congreso de Coahuila pide a empresas adelantar aguinaldo por el Buen Fin

El Congreso de Coahuila pidió a la iniciativa privada que adelanten el pago de aguinaldos durante las fechas que se realizará el programa federal denominado Buen Fin.

Fue el líder del Congreso Local, Marcelo Torres Cofiño, quien presento un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno federal para que como parte de las acciones de coordinación con la Iniciativa Privada para fomentar la participación en el Buen Fin, se adelante parte de la prestación del aguinaldo a los trabajadores de la Administración Pública Federal, con el objeto de ayudar a reactivar la economía del país.

"Las ventas que se obtienen en esos días alcanzan cifras que sin duda generan un flujo de manera positiva en la economía mexicana. Con esto se logra que el consumidor mexicano tenga acceso a productos y servicios a precios bajos, y por otro lado las empresas mexicanas logran competir con otras estrategias en el mercado global que anteriormente resultaban más atractivas hacia el bolsillo de los mexicanos", dijo.

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía y Turismo, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor y el Servicio de Administración Tributaria, son las dependencias federales encargadas de coordinar el programa.

Se pronostica que para este año se contará con un alza de un 20 % respecto a las ventas obtenidas el año pasado, lo que se traduce a 118 millones de pesos generados en los 4 días que duran las promociones.

No habrá ninguna deducción en el pago del aguinaldo para los burócratas, afirmó la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Joel Ayala Almeida, dirigente de la FSTSE, detalló que el pago de la mitad del aguinaldo a los trabajadores al servicio del Estado, a partir del 15 de diciembre, permitirá aprovechar y participar en el programa de venta de todo tipo de artículos conocido como "El Buen Fin", y con ello ayudar a reactivar la economía en sectores importantes del país como el transporte, comercio organizado, turismo y otros subsectores.

Recordó que se estableció la estrategia para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2019, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de noviembre de 2019, mismo que contempla el pago del aguinaldo anual, que será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna, y que se deberá pagar el 50 % antes del 15 de diciembre y el otro 50 % a más tardar el 15 de enero.

Destacó que a través del "Buen Fin" se ofertarán los precios más bajos del año en los productos y servicios que presta el comercio organizado y esa es la razón de haber tomado el acuerdo entre Gobierno federal y la Central FSTSE a fin de otorgarle a cada trabajador una mayor capacidad de compra, haciendo posible contar con liquidez para aprovechar promociones en el lapso comprendido entre los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre.

El Gobierno tiene optimismo de que se rebasará la meta de crecimiento de ventas del sector privado durante el Buen Fin, al esperarse superar el objetivo de los empresarios de 5 % y alcanzar la cifra de 120 mil millones de pesos, a los que se les sumarán más de 38 mil millones por concepto de ventas en el sector turismo.

Por una parte, el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo, dijo que ello será consecuencia de la disminución de la tasa de interés del Banco de México, el incremento de las remesas, los altos niveles de confianza del consumidor, la baja inflación, el incremento salarial que se dio a principios de año, entre otras cosas.

“Estoy seguro que vamos a rebasar 120 mil millones de pesos, más de cinco por ciento de incremento con respecto a la octava edición de El Buen Fin, y creo que nuevamente las familias mexicanas podrán disfrutar de ofertas reales y de mejores condiciones en sus compras. Así que enhorabuena y deseo el mejor de los éxitos al Buen Fin en su novena edición”.

Mientras que el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, explicó que la “meta es llegar a los 118 mil millones de pesos, por encima de eso rebasaríamos las expectativas”.

En conferencia de prensa, explicó que hasta el momento tienen 75 mil 700 solicitudes de registro de empresas, con 165 mil sucursales o establecimientos del sector comercio, servicios y turismo.

A esa cantidad se le sumarán 38 mil 103 millones de pesos que se espera genere el turismo durante esos cuatro días de descuento, dijo el subsecretario de Planeación y Política Turística, Alejandro Aguilera.

Walmart se adelanta al Buen Fin. El presidente de la Concanaco dijo que uno de los requisitos para participar en el programa del Buen Fin es respetar las reglas de que debe durar del viernes 14 al lunes 17 de noviembre, por lo que dijo que lamenta que alguna tienda departamental pueda adelantarse o extender la promoción.

Al referirse a la decisión de Walmart de iniciar el fin de semana de ventas desde la noche del miércoles en Sam’s Club, dijo “no tenemos información de que no vaya a participar... Se ha insistido de que se cumplan varias condiciones, que no se extienda por más días... Lamentamos que no se respeten esas condiciones y de ahí la invitación a registrarse”.

