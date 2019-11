Lerdo, primero en Cabildo Abierto

Lerdo se convirtió ayer en el primer municipio del estado de Durango en celebrar una sesión de Cabildo Abierto, un espacio donde la ciudadanía pudo emitir sus propuestas, opiniones y proyectos relacionados con temas de interés general.

La ciudadana Georgina Solorio García, presidenta de la asociación civil Lerdo Próspero, participó con el tema de la Seguridad Pública, y en su exposición de motivos acusó el abuso de autoridad por parte de algunos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de Tránsito y Vialidad.

Por ello, urgió a que estos señalamientos sean corregidos por el Gobierno municipal para disminuir las quejas ciudadanas que giran en torno a que algunas personas son detenidas y extorsionadas "tan solo por su forma de caminar, de vestir o simplemente por usar una bicicleta".

Esta solicitud será turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad para su análisis.

Solorio García dijo que otros problemas en el Municipio son "la actual moda de concesionar los servicios públicos y los estudios previos que justifiquen esta necesidad, donde por cierto, el mayor beneficio lo tiene siempre la compañía particular".

En pleno uso de la voz de la ciudadana, el secretario del Ayuntamiento, José Dimas López, le pidió "que se acote al tema, el cual viene indicado en la orden del día".

"Con todo respeto, señor secretario, le quiero decir que esto es un problema que va vinculado a la seguridad pública, en todas partes del mundo, la seguridad pública es la base del desarrollo de la sociedad, si estoy hablando de drenaje o de pavimento, es porque la ciudadanía no va a poder accesar a esos lugares, si estoy hablando de problemas de concesiones, es que no podemos tener un Municipio endeudado, donde la policía al rato no va a tener ni siquiera para gasolina, para sus camionetas", respondi´´o Solorio García.

Otras deficiencias que señaló en este ejercicio de Cabildo Abierto fueron: escasez de agua potable, alcantarillado en malas condiciones, "pésimo" pavimento y falta integral de áreas verdes, además de una nómina "injustificada", entre otros.

Otra propuesta se recibió por parte del excandidato a disputado local, Gerardo Pantoja Enriquez, que solicitó la creación de un Instituto Municipal del Emprendedor, que sea dependiente de la Dirección de Desarrollo Económico y cuyo fin sea motivar la instalación de empresas y la generación de empleos.

Esta solicitud fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis.

Una intervención más fue de Jorge Vargas, presidente de Fundación Lerdo Histórico, A.C., y quien propuso que se reasigne el nombre completo a la ciudad y al municipio como Lerdo de Tejada.

"Aún recuerdo el primer centenario de nuestra querida ciudad, pero al cumplir en los próximos días 125 años, no puedo creer que no logremos progresar como debiera ser, ¿será realidad lo del mote de los 'dormidos' de Lerdo?", cuestionó.

La solicitud fue turnada a la Comisión de Gobernación.

El año pasado, la asociación civil de Empresarios Lerdenses (ELAC) entregó una iniciativa al legislador Pedro Amador Castro, cuyo distrito es el XIII que corresponde al Centro de Lerdo, para consolidar en el municipio un Cabildo Abierto, donde la ciudadanía pudiera participar.

Mientras tanto, en Gómez Palacio piden implementar la figura del Cabildo Abierto en próximas sesiones en el Ayuntamiento.

El regidor del PAN, Francisco Bueno Flores, señaló que ya transcurrieron 60 días y que en este Municipio no se han hecho las adecuaciones necesarias para que se pueda convocar a la ciudadanía.

Al respecto, la presidenta municipal, Marina Vitela Rodríguez, consideró que todo lo que abone se debe instituir e implementar en el Ayuntamiento, pero indicó que se necesitan buscar los mecanismos que lo permitan.

Señaló que, por lo pronto, se realizaron los foros ciudadanos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, a iniciativa propia de la actual administración, donde se trató de brindar a la gente un espacio para presentar tanto sus propuestas como sus inconformidades, a raíz de lo cual se pueda construir este documento.

"Estamos muy contentos de que podamos inspirar a otros municipios a hacer cosas que nosotros también estamos haciendo y también inspirar a regidores que, en otra etapa de su vida política, no exigieron, no preguntaron, no participaron, no tuvieron iniciativas, que hoy tienen esta oportunidad, creo que es válido y además, en las peticiones que están haciendo, no le veo ningún problema", expuso.

Bueno Flores consideró que la figura del Cabildo Abierto es muy distinto al tema de los foros ciudadanos para el Plan Municipal de Desarrollo, pues indicó que con el Cabildo en pleno se puede escuchar a los ciudadanos.

"Los diputados en el Congreso de Durango aprobaron una iniciativa de Ley para que se hiciera lo que ellos llaman el Cabildo Abierto, en el cual sesiona el Cabildo de manera normal, pero se hace una convocatoria, con base en una reglamentación, en la que acuden los ciudadanos a hacer propuestas, solicitudes, preguntas, a las sesiones; tendrían derecho a voz, pero no a voto", explicó.

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango se reformó en sus artículos 17 y 37, y establecen la creación de la institución del Cabildo Abierto. El artículo 17 menciona que los Ayuntamientos promoverán entre sus habitantes las formas de participación comunitaria en las tareas que tienen a su cargo.