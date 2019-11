Marco Fabían se convierte en la imagen de una marca de ron

Fabián no fue convocado por Gerardo Martino, entrenador de la Selección Nacional, para los próximos partidos de la Nations League y se encuentra de vacaciones, ya que su equipo, el Philadelphia Union, no clasificó a la final de la MLS.

"Marquito" fue uno de los cinco tricolores exhibidos en redes sociales en septiembre durante un "brunch" dentro de un club nocturno durante la fecha FIFA de ese mes.

El canterano del Guadalajara disputó esta temporada en Filadelfia, donde disputó 23 partidos y marcó siete goles en mil 249 minutos.

