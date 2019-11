Como dijo López Obrador, yo tengo otros datos: alcalde de Lerdo sobre feminicidios

Sin precisar cifras, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera dijo que él tiene “otros datos”, respecto a los casos de feminicidios en este municipio y señaló que ha solicitado el porcentaje de cuántas mujeres habitan en Ciudad Jardín así como el número de muertes violentas por razones de género con el propósito de cotejar la información.

“La Alerta de Género, en Lerdo fue incluida a nivel nacional, yo les decía que me dieran un porcentaje de cuántas mujeres tenemos en Lerdo y cuántos feminicidios, que me los dieran exactamente para valorar el porcentaje para saber de qué números estamos hablando, hasta ahorita no me han dado ese número, como dijo (Andrés Manuel) López Obrador, yo tengo otros datos”, comentó.

Comentó que será este viernes cuando se lleve a cabo una reunión de seguridad con el Mando Único y el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres. Cabe señalar que Lerdo es uno de los 16 municipios de Durango con declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Uno de los hechos más recientes fue inicios de este mes cuando una joven de 27 años de edad fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Del Valle de Ciudad de Lerdo, la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca.