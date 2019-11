Alessandra Rosaldo regresa a Sentidos Opuestos gracias a Aitana

Después de Sentidos Opuestos, tanto Alessandra como Chacho Gaytán siguieron sus caminos haciendo proyectos personales y familiares, sin embargo, Chacho nunca quitó el dedo del renglón, insistió pacientemente a su compañera para que en algún momento retomaran el dueto que tantos éxitos les dio en el pasado. Por una o por otra cosa no habían podido, pero fue la pequeña Aitana la que terminó de convencer a su madre.

"Para mí Aitana ha sido uno de los factores más importantes para que yo tomara la decisión de dar este paso, Chacho ha sido el hombre más paciente de este mundo, ha sido absolutamente respetuoso de mis tiempos, pero cuando Aitana me dijo una vez 'mamá yo te quiero ver cantar', y me empezó a pedir las canciones de Sentidos Opuestos fue que me convencí", dijo a EL UNIVERSAL.

Alessandra y Chacho tuvieron una sesión de fotos este miércoles en la ciudad de México, previa a su concierto Closer con Sentidos Opuestos este jueves en el foro 1 Total Play. Aunque ya se habían reunido en 2012, han pasado siete años y dicen, aún recuerdan su primera sesión de fotos en Madrid en 1993, cuando eran unos niños y no sabían muy bien el futuro. Pese a la espera, Chacho dice que no pensó nunca en retomar Sentidos con otra vocalista que no fuera Alessandra.

"Los dos tenemos proyectos alternos pero en el caso de Sentidos Opuestos, me decían que hiciera algo con otras cantantes pero no, o lo hacía con Ale o lo dejábamos como un recuerdo padrísimo, pero la determinación que hemos tenido es el playlist que tenemos, nuestra historia, eso mantuvo esa flama, y aunque hicimos Únete a la fiesta, con la que anduvimos girando por un año, es prácticamente algo que hacemos solos después de 7 años".

Además de este concierto, Sentidos Opuestos será invitado especial del 90's Pop Tour el próximo 28 de noviembre en la Arena Ciudad de México.