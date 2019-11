Considerará AMLO reducir tiempos oficiales en radio y televisión

Ante integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a analizar el reducir los tiempos oficiales que se cobra a los concesionarios.

Al participar en la 60 Semana de la Radio y la Televisión de la CIRT, el Presidente señaló que un gobierno democrático no necesita de propaganda.

Acompañado por integrantes de su gabinete, el presidente de la CIRT, José Luis Rodríguez Aguirre y concesionarios, el mandatario expuso tres razones para reducir el decreto impuesto por el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968.

Primero -dijo- por la importancia que tiene la Radio y la Televisión para garantizar el acceso a la información de los ciudadanos.

"Dos, un gobierno democrático no necesita de propaganda, no necesita de muchos tiempos oficiales, para qué tanto. El principal cambio es el cambio de mentalidad de los ciudadanos. En un régimen autoritario sí se necesita de la propaganda para afianzar al pueblo".

Y tres porque a diferencia de otros gobiernos él tiene manera de comunicarse con los ciudadanos todos los días en las mañaneras.

"No me hace falta que haya demasiado tiempo oficial, tengo la oportunidad de comunicarme con los ciudadanos, no hay que verlo como competencia, sino interpretar los nuevos tiempos, ahora se cuenta con las benditas redes sociales", dijo.