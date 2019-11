No puedo abrir la presidencia para dar trabajo a todos: Zermeño

Con la presencia de más de 100 empresas de todos los ramos, en la explanada de la Plaza Mayor, este jueves se realizó la última magna Feria del Empleo 2019, que organiza el Ayuntamiento de Torreón.

La coordinadora de la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento, Leticia Picazo Salazar, señaló que fueron cerca de mil 500 vacantes las que se ofertaron por parte de empresas de la región de todos los ramos, desde operarios hasta profesionistas.

“La feria se dirige a todas las personas sin importar la edad, ya que hay vacantes de hasta 40 años o más, son empresas en ramos como el automotriz, restaurantero, tiendas de autoservicio, entre otros, quienes contratan desde los muy jóvenes hasta los de mayor edad”, recalcó.

Dijo que a pesar de que se menciona que los últimos meses del año, es una temporada baja para poder conseguir empleo, esta feria, mencionó, demuestra que existen espacios laborales, “solo es cuestión que la gente se decida a acudir a buscarlo”.

Comentó además que dentro de las Ferias del Empleo que se han llevado a cabo, las cuales han sido cinco durante el año, se ha logrado colocar hasta un 20 por ciento de los asistentes dentro del mercado laboral.

“Es un 20 por ciento de los asistentes los que logran colocarse en algún puesto, incluyendo a personas de más de 40 años, así como quienes cuentan con alguna discapacidad, ya que son ferias de trabajo incluyentes”, indicó.

Por su parte, durante la inauguración de esta última edición de la Feria del Empleo, el alcalde Jorge Zermeño Infante, externo que el generar este tipo de eventos es con el objetivo de que la ciudadanía pueda contar con la diversidad de ofertas laborales y obtengan un empleo, ya que dijo, que la gente cree que el municipio a como de lugar debe de darles un empleo, lo que subrayó, no se puede.

“La gente viene y dice que el municipio debe de darle trabajo a como dé lugar y no podemos, yo estoy viendo que la gente pueda buscar otras formas de empleo, yo no puedo abrir la presidencia para estar dando empleos o la gente que no puedo dárselas”, manifestó.

De igual forma, exhortó a los directivos de las empresas a abrir el abanico de oportunidades a los adultos de todas las edades al destacar que se han generado las condiciones para la llegada de nuevas empresas como Easyway y Milwuakee.