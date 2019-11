Lerdo, primer municipio de Durango en celebrar Cabildo Abierto

Lerdo se convirtió esta mañana en el primer municipio del estado de Durango en celebrar una sesión de Cabildo Abierto, un espacio para que la ciudadanía pueda emitir sus propuestas, opiniones o proyectos relacionados con temas de interés general.

La primera propuesta se recibió por parte del excandidato a disputado local, Gerardo Pantoja Enriquez que solicitó la creación de un Instituto Municipal del Emprendedor que sea dependiente de la Dirección de Desarrollo Económico.

En este sentido, la solicitud fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis.

La segunda intervención fue de Jorge Vargas, presidente de Fundación Lerdo Histórico, A.C. y quien propuso que se reasigne el nombre completo de Ciudad Jardín y el Municipio a Lerdo de Tejada. La solicitud fue turnada a la Comisión de Gobernación.

La última propuesta de la ciudadana Georgina Solorio García, presidenta de la asociación civil Lerdo Próspero y que expuso el tema de la Seguridad Pública y la importancia de la participación ciudadana en la administración municipal conforme al Plan de Desarrollo.

En su exposición de motivos, acusó el abuso de autoridad y el abuso excesivo de la fuerza pública por parte de algunos elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de Tránsito y Vialidad, problemas que deben ser corregidos de inmediato por el Gobierno municipal para disminuir las quejas ciudadanas.

Esta propuesta será turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad.

Dijo que otros problemas en el Municipio son “la actual moda de concesionar los servicios públicos y los estudios previos que justifiquen esta necesidad, en donde por cierto, el mayor beneficio lo tiene siempre la compañía particular”.

En pleno uso de la voz de la ciudadana, el secretario del Ayuntamiento, José Dimas López le pidió a Solorio García “que se acote al tema el cual viene indicado en la orden del día”.

“Con todo respeto señor secretario, le quiero decir que esto es un problema que va vinculado a la seguridad pública, en todas partes del mundo, la seguridad pública es la base del desarrollo de la sociedad, si estoy hablando de drenaje o de pavimento, es porque la ciudadanía no va a poder accesar a esos lugares, si estoy hablando de problemas de concesiones, es que no podemos tener un Municipio endeudado, en donde la policía al rato no va a tener ni siquiera para gasolina, para sus camionetas”, comentó.

Otras problemáticas que señaló fueron escasez de agua potable, alcantarillado en malas condiciones, “pésimo” pavimento y falta integral de áreas verdes, además de una nómina “injustificada”, entre otros.

Sobre este ejercicio de Cabildo Abierto, el alcalde Homero Martínez Cabrera indicó que “somos el primero municipio del estado que tenemos a bien llevar este Cabildo Abierto”.

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango se reformó en sus artículos 17 y 37, y establece la creación de la institución del Cabildo Abierto.

El artículo 17 menciona que los Ayuntamientos promoverán entre sus habitantes las formas de participación comunitaria en las tareas que tienen a su cargo, con el objeto de que coadyuven al cumplimiento de sus fines y participen mediante el trabajo y la solidaridad en el desarrollo vecinal, cívico y en el beneficio colectivo del Municipio.

Cabe mencionar que el año pasado, la asociación civil de Empresarios Lerdenses (ELAC) entregó una iniciativa al legislador Pedro Amador Castro, cuyo distrito es el XIII que corresponde al centro de Lerdo, para consolidar en el municipio un Cabildo Abierto, donde la ciudadanía pudiera participar.