Vuelve polémica sobre Mohamed y presuntos cobros a jugadores

Las acusaciones sobre Antonio Mohamed, técnico de Monterrey, en el sentido de que le cobra a los jugadores o lleva a ciertos futbolistas a los equipos que dirige para hacer negocio, han vuelto a aparecer.

Hace algunos años el uruguayo Walter Gargano denunció que en su primera etapa como técnico rayado, "El Turco" le pedía dinero para jugar.

"Una tristeza lo que me ha hecho Mohamed. Él trató de tocar mi dinero, pasa con varios jugadores", reveló gargano, para luego añadir que "pocos se animan a hablar, pero aquí en México importa el negocio, algunos entrenadores ofician de representantes y se quedan con la torta. No me gusta que me toquen mi dinero".

Y ahora Francisco Javier "Maza" Rodríguez, da a entender que salió de las Águilas tras la llegada del técnico argentino, junto con Juan Carlos Medina y Aquivaldo Mosquera, para que "El Turco" llevara a otros futbolistas y así pudiera ganarse una tajada. Igualito que Gustavo Matosas cuando estuvo en León.

En su cuenta de Twitter, verificada, @MazaRP2, el defensa central aceptó los dichos de un usuario que dijo directamente que el técnico argentino sacó del América a estos futbolistas que no le seguían "el juego".

El usuario Fernando Garduño, @snecyng, le preguntó al "Maza": "No entiendo por qué saliste del América. Siempre dejaste todo un la cancha. Abrazo de gol"... La primera respuesta vino del exseleccionado nacional directamente: "Me sacaron junto al 'Negrito' Medina y Aquivaldo Mosquera".

Pero no todo quedó ahí, otro seguidor fue más a fondo y el futbolista también lo secundó: "Fácil y sencillo, llegó Mohamed al América y varios elementos de esa plantilla le estorbaban a ese DT".

La polémica más allá: "Necesitaba empezar a meter gente de él para hacer negocio y obviamente que @MazaRP2 @negromedina_26 @Aquivaldo05 no iban aceptar las condiciones que les ponía el DT argentino", contestó Assael, @assael_100.

A lo que Francisco Javier Rodríguez respondió dando por cierto el hecho: "Más claro ni el agua, mi karnalon...".

Antonio Mohamed llegó a dirigir al América en el Clausura 2014, pero fue hasta el Apertura 2014 que el "Maza", Medina y Mosquera se fueron del equipo.