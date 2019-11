Aseguran que José José sabía que era envenenado por Sara Salazar

Tras la repentina muerte de José José, la verdad sobre cómo pasó sus últimos días sigue siendo un misterio, sin embargo, una amiga del cantante reveló que “El príncipe de la canción” descubrió que Sara Salazar lo envenenaba.

Fue durante una entrevista en el programa Ventaneando, que Paulina Mondragón, amiga por más de veinte años del intérprete de Gavilán o Paloma, le contó a Pati Chapoy que él se dio cuenta de lo que hacía Sara, al darle pastillas supuestamente para bajar de peso.

"Vino a trabajar y se fue más o menos de salud. Regresó a los tres meses, lo ayudé a bajar del coche y se me colgó, no podía caminar, traía bufanda y gorra, era 'los huesitos'; le pregunté: ‘¿qué te pasó?’, a lo que me contestó: ‘Sara me dio unas pastillas para adelgazar y me comieron los músculos’. Le dije, ‘¿por qué te las tomaste?’, y me respondió, ‘porque Sara me dijo que gordo no vendo y el hígado se me hacía piedra cada segundo", mencionó Mondragón.

También reveló que José José un día la llamó para decirle que se sentía muy mal y que ingresó al hospital donde le hicieron estudios de sangre, donde descubrieron que estaba siendo envenenado.

“Le hicieron estudios de sangre y no lo dejaron ir, salió que tenía un tipo de envenenamiento y que tenían que dar parte a las autoridades”, afirmó Paulina, pero el cantante no quiso que nadie supiera ya que se quería divorciar primero de ella.

Según afirma la amiga, el cantante regresó a México para realizarse otros estudios, donde se arrojaron los mismos resultados, y donde además descubrieron que tenía cáncer de páncreas, por lo que José José regresó a Miami.

"Yo le dije '¿y qué estás esperando?', me dijo 'hermanita, voy a Miami, en cuanto gane peso, voy a pedirle el divorcio a Sara, sí me lo va a dar porque a cambio le voy a dejar el departamento y a cambio no la voy a meter a la cárcel", comentó.

Paulina Mondragón reveló que José José se separó de Sara Salazar, ¡porque ella lo estaba envenenando! #LoVisteEnVentaneando pic.twitter.com/5QXTRMl6t3 — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 1, 2019

Antes de esas declaraciones, Laura Núñez aseguró que “El príncipe de la canción” se sometió a un pruebas toxicológicas tras sospechar que Sara lo envenenaba, las cuales dieron positivo al contener sustancias extrañas en su organismo.

“José José sospechaba que algo podía tener su organismo... él traía otros análisis que arrojaban sustancias que no pertenecían a su cuerpo. Todo fue en Miami, todo fue allá, la señora Sara Sosa debe tener gran parte de esos estudios y no porque hubiera acompañado a José sino porque él le entregaba todo. Ella jamás lo acompañó a un estudio”, dijo en entrevista para Ventaneando.

Laura Nuñez confirma que José José sospechaba de un envenenamiento y se hizo análisis en Miami #LoVisteEnVentaneando

Laura Nuñez confirma que José José sospechaba de un envenenamiento y se hizo análisis en Miami #LoVisteEnVentaneando

Por su parte, Marysol Sosa, hija mayor del cantante y fruto de su matrimonio con Anel Noreña, dijo que buscará conseguir esos resultados junto a su familia, ya que tienen “hambre y sed de respuestas”.