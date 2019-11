Jonathan dos Santos descarta llegar al América

Después de la llegada de Giovani dos Santos al América, la ilusión de la afición americanista por ver a su hermano Jonathan en Coapa creció y parecía una realidad no muy lejana.

Sin embargo, el Dos Santos que milita en el LA Galaxy dejó las cosas claras y disipó la posibilidad de verlo jugar junto a su hermano en el cuadro azulcrema.

A pesar de ser uno de sus sueños de niño, llegar a las Águilas no está en el radar de Jonathan.

"Yo me quiero quedar aquí como lo he dicho anteriormente. Estoy muy contento aquí, con el club, con los compañeros. Si fuera por mí, terminaría mi carrera aquí, pero depende más del club que de mí. Desde pequeño mi sueño fue jugar en el América, pero vivo el presente y tengo contrato con el Galaxy y me quiero quedar aquí por el resto de mi carrera", declaró el mediocampista mexicano.

Sobre no conseguir el campeonato en la MLS, espera que en su tercer año lo pueda lograr.

"Es mi tercer año aquí y esperemos que sea la vencida. La gente me trata increíble y me siento espectacular. Hay muchos mexicanos en Los Ángeles y eso me hace sentir bien", señaló para Marca Claro.

Asimismo, reconoció el trabajo de su compatriota Carlos Vela en su primera temporada en la MLS.

"Es un orgullo y espero siga así. Lo merece. Sobre la Selección siempre está la posibilidad, pero yo no sé lo que haga".