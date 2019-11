Reforzarán peritos de la FGR a los de Sonora por caso LeBarón

Para incrementar el equipo de trabajo y realizarlo en menor tiempo, ante la demanda de justicia para las familias LeBarón y Langford, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) reforzará su equipo pericial con personal de la FGR.

La fiscal general sonorense, Claudia Indira Contreras Córdova, reveló que autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) la contactaron para ofrecerle todo el apoyo, lo que dijo será de gran ayuda para las investigaciones del caso, principalmente en la elaboración de dictámenes periciales.

“Me dio gusto que por parte de la Fiscalía General de la República digan que cuenta con el apoyo y con el respaldo, porque todavía falta; es necesario que se traslade equipo pericial, reforzando a los peritos estatales para poder hacer un mejor trabajo y obviamente también en menor tiempo", expuso.

En su visita a la escena de los hechos, suscitados el pasado lunes en las cercanías de la comunidad de La Mora, Bavispe, en la sierra entre Sonora y Chihuahua, Contreras Córdova informó que los vehículos agredidos serán procesados en Hermosillo por expertos del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), de la FGJE.

La Fiscalía General de la República reforzará el trabajo científico con peritos especializados en explosivos e incendios, “para poder saber la verdad en cuanto a los hechos ocurridos aquí”, añadió.

En el lugar, la fiscal se reunió con el equipo que trabaja en el caso, revisó trayectorias de los proyectiles de armas de fuego y giró algunas instrucciones a los Agentes del Ministerio Público encargados de las investigaciones de la agresión.

Será la ciencia y los datos de prueba, aseveró Contreras Córdova, las que lleven a saber exactamente qué y quiénes realizaron los ataques, una vez que se tengan dictámenes de balística y entrevistas que realizan elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

“No me puedo guiar por definir una situación u otra hasta que sea la ciencia la que me esté dando las pruebas, y me refiero a dictámenes balísticos que estamos realizando y obviamente las entrevistas que vamos a ir recepcionando por medio de la AMIC”, enfatizó.

Reiteró su solidaridad con los familiares de las victimas, pues, sostuvo, es difícil dimensionar el dolor ante esta tragedia, y puso a disposición el apoyo psicológico y especialistas del Centro de Atención a Víctimas del Delito (Cavid) para su atención.

"Agradezco la disposición y apoyo de las distintas corporaciones, instituciones y dependencias federales, estatales y municipales, así como de la sociedad civil y nuestro país vecino. Estos lamentables hechos nos deben unir, y coadyuvar para fortalecer las investigaciones y esclarecer los hechos", mencionó.

Ya en la comunidad de La Mora, se reunió con un familiar de las víctimas a quien le expresó el firme compromiso de procurar justicia ante la tragedia, que representa "un agravio para todos los sonorenses".