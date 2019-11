Aseguran que el chef Benito incomodaba a Anette Michel

El chef Benito conocido por su participación como juez en el programa MasterChef México, durante la última temporada dio mucho de qué hablar por diferentes situaciones en las que incluso uno de los exparticipantes dijo haberlo visto en estado de ebriedad durante las grabaciones.

En esta ocasión fue el productor del reality de cocina, Hernán Albarenque, quien reveló lo difícil que fue trabajar con él y que incluso a veces llegaba a incomodar a Anette Michel.

Albarenque dijo para Fórmula sobre Benito que: "En redes sociales se pelearon mucho, en la vida real no, nadie tiene los hue... de pararse enfrente mío y decirme algo que no es verdad. Van a regresar los mejores. Los chefs van a estar completos, los mejores van a estar ahí. Es muy claro, si hubo peleas, sí hubo discusiones de los jueces, hasta me da un poquito de vergüenza ajena, pero cada quien elige su postura durante la vida. Tú no puedes tapar el sol con un dedo".

Respecto a la conductora de MasterChef dijo:

"Cuando le preguntaban a Anette dice 'sí me molesta Benito, me pone a veces muy incómoda'. Apreciamos a su familia, a Solong, a su hija... de la relación de trabajo claro que tú aprecias a las personas con las que estás pero no significa que sea fácil(...) lo mismo pasa con Benito, es incómodo".

El productor declaró sobre el chef que "él dice algo que lo cree fervientemente, él dice que él no quiere a la televisión y se lo pasa demostrándolo y que la televisión lo ama a él", lo que comprobará si es verdad porque para Hernán Albarenque "la televisión no ama a nadie, la televisión ama odiar".