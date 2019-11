Pati Chapoy defiende a Inés Gómez Mont y arremete contra su exesposo

Pati Chapoy reveló la razón por la que su excolaboradora Inés Gómez Mont no quiere que sus hijos vean a su papá Javier Díaz, exesposo de la conductora.

Fue durante la trasmisión del pasado miércoles, que la titular del programa Ventaneando habló sobre la disputa que Mont tiene desde hace tiempo con el padre de cuatro de sus hijos, Inesita y los trillizos Diego, Bruno y Javi, por la manutención y visitas.

Inés también se encuentra en un batalla legal con Díaz, ya que éste busca pelear la guardia y custodia de sus hijos, por lo que Chapoy salió en defensa de ella.

“Ya dejenla en paz”, dijo durante la emisión, donde reveló dos situaciones por las que Javier no convive con los pequeños.

La primera sucedió en Acapulco hace años.

“Hace muchos años, cuando Javier se llevó a Inesita a Acapulco un fin de semana, la dejó dormida y él se fue de fiesta. La niña se despertó y terminó caminando sola en el muelle de la casa. Unos amigos de Javier la rescataron y la devolvieron a la cama”, narró.

Chapoy afirmó que en una segunda ocasión, Díaz se llevó a la niña y a sus triates de paseo, pero “los dejó en un centro comercial mientras él se fue”.

De acuerdo a la periodista, Inesita presentó conflictos emocionales "debido al sentimiento de abandono constante que padeció" con su padre.

Aseguró además que en varias ocasiones Díaz quedaba de pasar por sus hijos “y los dejaba plantados” o los hacía esperar horas, hasta que finalmente dejó de buscarlos hace seis años.

Díaz trató de reclamar las visitas, pero un juez (quien ha seguido el caso durante años) le canceló ese derecho y fue notificado.

“No obstante hace unos días convocó a la prensa e hizo un circo”, señaló la titular de Ventaneando, quien además reveló que Díaz llegó a presentarse a la escuela de sus hijos para llevárselos, pero la directora no se lo permitió.

También se mostraron mensajes de texto donde evidenciaron el conflicto de Inés con Díaz por el incumplimiento de pagos de manutención y visitas.

Asimismo, Galilea Montijo también salió en defensa de su amiga semanas atrás durante el programa Hoy.

“Ya mi chavo. No respeta ni algo tan delicado como es una operación así. No pregunta por los hijos ni nada, Inés se entera de él a través de las entrevistas que él cobra. Que ya mejor se busque un nombre, porque también está de la fregada que te estén diciendo el ex marido para todo y además por su esposa”, declaró.