Vecinos de Prados del Oriente y Rincón La Merced viven entre basura y escombro

Habitantes de las colonias Prados del Oriente y Rincón La Merced viven entre basura y escombro. En un recorrido que realizó El Siglo de Torreón se observaron al menos 10 montones de desechos en las calles.

Los vecinos mencionaron que los carromateros son quienes dejan el tiradero de escombro y ramas, pues muy cerca de ahí, a unos cinco kilómetros, se encuentra el centro de transferencia de desechos en la colonia Cuca Orona.

El problema se debe a que el Municipio no tiene control de las personas que se dedican a transportar este tipo de desechos, los cuales lo dejan ahí en la colonia "para no dar la vuelta hasta allá". También los vecinos dejan su basura en las calles o en los contenedores de los espacios públicos, ya que el camión recolector, que pasa tres días por semana, no tiene un horario fijo, por lo que incluso los propios pobladores contribuyen a la contaminación del lugar.