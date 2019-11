Dejaron de aplicar 1,440 mdp en obra

En 2019 se han dejado de aplicar mil 440 millones de pesos en obra pública en el estado de Durango, como resultado de la cancelación de diferentes programas federales.

Así lo indicó Arturo Salazar, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Pública del Estado (Secope), quien manifestó que los cambios aplicados derivaron en un impacto negativo significativo.

La cancelación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros representó la cancelación de 300 millones de pesos en obras, en diferentes municipios de la entidad.

Del Programas de Desarrollo Rural (PDR) se dejaron de ejecutar obras como Centros de Salud, domos, pavimentación de calles, agua potable y alcantarillado, lo cual representó una reducción de alrededor de 575 millones de pesos.

Se dejaron de percibir alrededor de 190 millones de pesos de reasignaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la atención de caminos rurales.

Citó que con el Fondo Metropolitano y otras bolsas, son alrededor de mil 440 millones de pesos los que ya no se aplicaron este año en infraestructura.

En este contexto, y teniendo en cuenta los números presentados en la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación, se pretende reforzar el tema de la gestión.

Hay programas para los que se tiene solicitado el recurso, como en el caso del Fondo Metropolitano, el cual equivale a 328 millones.

En torno al PDR se tiene la expectativa sobre los cambios anunciados en reglas de operación, aunque no se tiene nada concreto.

Con todo y eso, el Gobierno del estado se ha abocado al levantamiento de censos de necesidades de obra, con el objetivo de tener listos proyectos al momento en el que se pongan en operación esquemas de apoyo.

Hay además 200 mil millones de pesos que no fueron ejercidos en el ámbito nacional y, aunque no supo cuánto de esta cantidad corresponde a Durango, no dudó en que su aplicación sería de beneficio local.

Es muy poco el tiempo que le resta ya a 2019, menos de dos meses, por lo que se espera que el recurso federal no ejercido, pueda ser aprovechado en 2020 y no se pierda.