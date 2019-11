Roberto Mateos busca conquistar su país

Hace 30 años decidió iniciar su carrera en el mundo de la actuación, la cual lo ha llevado a trabajar en distintos países, sin embargo, la tierra llama y desde hace tres años el actor Roberto Mateos busca conquistar al público mexicano.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el originario de Ciudad de México, relató que los proyectos de trabajo de lo han hecho salir del país y hacer carrera en Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos y España, pero desde 2016 ha enfocado sus proyectos en Tierra Azteca.

"Ahora me toca venir a conquistar mi tierra, actualmente estoy participando en la serie El último dragón, fueron 8 meses de intenso de trabajo, la pueden ver por Netflix, mi personaje es Epigmenio Moncada, es el villano de la historia, quien tiene una lucha con Miguel Garza (Sebastián Rulli) por tener el poder absoluto, es una lucha constante contra Garza, Moncada es un sanguinario que no le importa nada más que el poder, me divertí mucho haciéndolo porque es un personaje que le puedes sacar mucho jugo, porque no sigues una línea y puedes improvisar mucho".

El último dragón fue escrita y dirigida por Arturo Pérez-Reverte, el mismo autor de La reina del sur, al cuestionarle sobre su participación en series que abordan el tema del narcotráfico y la situación que se vive actualmente en el país, como el asesinato de la familia LeBarón, dijo: "Estoy muy al pendiente del caso de la familia LeBarón, pues ese tipo de situaciones no sólo afectan a nuestro país, sino a toda América Latina, y el tema del narcotráfico es muy delicado de tomar, por eso se trata de una manera mesurada y censurada, además lo que presentamos es ficción, nada es real ni es lo que está pasando, sólo queremos distraer a la gente con ficción, pero siempre demostrando que ser parte de esa vida (narcotráfico) no deja nada bueno".

Sobre cómo selecciona sus personajes, explicó: "tienen que valer la pena a nivel capítulos dentro del proyecto y tener una buena psicología, a mí me han marcado varios como "Bruno", en la serie ¿Dónde está Elisa?; "Lorenzo Barquero" en la telenovela Doña Bárbara, donde tuve la oportunidad de participar al lado de Edith González, pero hay otros más que me han dejado un grato sabor de boca en estos 30 años de carrera".

Emocionado, el actor comentó que trabajó al lado del actor Richard Gere, "me fui a Sevilla a realizar un capítulo para una serie de la BBC de Londres, MotherFatherSon, donde tuve la oportunidad de compartir con el actor Richard Gere, fue todo en inglés y fue algo importantísimo, aprendiéndole lo que pude a este gran actor, ahí realicé a un político mexicano que trata de corromper a Gere por las ventas de una editorial, es un thriller político".

Roberto dijo que este 2019 fue un excelente año para él pues lo inició trabajando y espera cerrarlo así, aunque no reveló mucho de sus próximos proyectos "porque luego se le ceban", espera poder entrarle a la producción de teatro, como lo hizo en Estados Unidos, "ya estoy trabajando en eso, buscando a la gente con quien podría armar algo".

También espera poder visitar La Laguna en el 2020, pues es una tierra que no conoce. "Ojalá tenga la oportunidad de ir con algún proyecto con ustedes, me gustaría mucho conocer por allá, mientras eso pase los invito a seguirme en mi Instagram robertomateostv, para que conozcan mis próximos trabajos".