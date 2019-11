Llaman a donar ropa y juguetes para bazar

La Casa Cuna de La Laguna hace un llamado a los ciudadanos para realizar donaciones de artículos navideños, juguetes o prendas de vestir.

María Elena Galán Varela, presidenta de la mesa directiva, solicitó el apoyo de los laguneros a donar artículos en buen estado como ropa, calzado, juguetes, herramientas de cocina y del hogar, para realizar su bazar del 28 al 30 de noviembre.

La Casa Cuna está ubicada a media cuadra del Hospital Infantil, por la avenida Bravo. La aportación de las personas que deseen hacerlo servirá para apoyar a madres embarazadas en situación vulnerable.

Actualmente la Casa Cuna de La Laguna cuenta ya con algunos artículos para ser comercializados en estos días cuando se realizará el bazar, por lo que espera una buena respuesta de los laguneros.

Cuenta con 36 años de operaciones a favor de la vida, por lo que ayudan a mujeres embarazadas que enfrentan una situación vulnerable, lo cual pondría en riesgo su vida y la de su bebé.

Galán Varela indicó que debido a que las necesidades son continuas, la Casa Cuna cuenta con un bazar permanente con ropa para toda la familia, artículos de cocina y hogar. Debido a la cercanía de las fiestas navideñas, se pide la donación de artículos para bebé, juguetes en buen estado, adornos navideños, blancos y cualquier mueble que esté en buenas condiciones.

Las personas pueden acudir a las instalaciones ubicadas en avenida Bravo 1840 oriente, en horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes.

Sobre el nacimiento de esta asociación civil, se precisó que empezó en 1983 por parte de un grupo de amigos al ver las necesidades de atender esta situación en la sociedad. La presidenta de la mesa directiva citó que en aquellos años en la región no había ninguna institución que apoyara a las mujeres embarazadas, sobre todo las que se encuentran en una situación vulnerable, es decir, aquellas que no cuentan con recursos económicos, no tienen el respaldo de sus familias o sufren el abandono de sus parejas.

Dijo que la Casa Cuna de La Laguna está a favor de la vida, tanto de la madre como del bebé.

Indicó que se atienden a mujeres mayores de 18 años en adelante, o bien en caso de ser adolescente se estudiaría el caso en particular.

Dentro de los servicios que se brindan son: apoyo con psicólogos y médico, albergue en algunos casos, ayuda en alimentación y para emprender un negocio propio de comida, entre otros.