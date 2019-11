¿Kylie Jenner estrena romance con Drake?

Kylie Jenner ha estado saliendo con el rapero Drake a un mes de su separación con el padre de su hija Travis Scott.

De acuerdo con People, la madre de la pequeña Stormi, ha sido vista en varias ocasiones con el intérprete de Hotline Bling, entre ellas, durante la fiesta de cumpleaños número 33 del cantante la semana pasada, donde se les vio juntos toda la noche.

"Aunque no bailaron juntos, estuvieron cantando y rapeando toda la noche y parecían tener una conexión", dijo una fuente cercana a People.

Además de esa ocasión, estuvieron juntos en la fiesta de Halloween de Drake el pasado jueves, donde una fuente le aseguró a People que la estrella de Keeping Up with the Kardashians se quedó "súper tarde".

La fundadora de Kylie Cosmetics y el rapero han sido amigos por muchos años, e incluso él es muy cercano a la familia Kardashian-Jenner.

Hasta el momento, ni Kylie de 22 años, ni Drake de 33, han confirmado públicamente su romance.

En el mes de octubre, la empresaria confirmó su separación de Travis Scott de 28 años, tras dos años de relación, a través de un mensaje vía Twitter.

"Travis y yo estamos en buenos términos", escribió.

"Nuestro enfoque principal en este momento es Stormi ", dijo sobre su hija de un año.

"Nuestra amistad y nuestra hija es prioridad".