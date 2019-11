'Inseguridad no ha afectado a mercado'

Pese a los casos de violencia que se han vivido en el país en los últimos días, éstos han sido aislados y no han tenido impacto en el mercado bursátil, afirmó el director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosh Par.

En conferencia de prensa, tras la ceremonia de colocación de dos mil millones de pesos de certificados bursátiles por parte del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), el directivo puntualizó: "Si vemos los diferentes activos, tanto bolsa, tipo de cambio y tasas, el comportamiento de los mercados ha sido muy normal y muy en línea con los mercados globales".

Sobre la colocación de esta deuda de largo plazo, dijo que siempre hay inversionistas cuando hay un buen producto colocado en el mercado bursátil y a pesar de la desaceleración económica que se ve, siempre hay empresas que no caen en el círculo vicioso de "que como no hay crecimiento no invierto".

Insistió en que afortunadamente siempre hay empresas y emprendedores que aprovechan la oportunidad para colocar en el mercado.