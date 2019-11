Profesores toman Recaudación de Gómez Palacio

Contribuyentes que acudieron a la Recaudación de Rentas de Gómez Palacio para aprovechar los descuentos que se ofrecen en este mes encontraron las instalaciones cerradas, con profesores apostados en las puertas que no permitieron el acceso a los trabajadores ni a los usuarios.

Desde las 7:00 horas, los profesores que protestaban en La Laguna de Durango por la tardanza en los pagos de sus quinquenios se manifestaron en las oficinas de la Recaudación de Rentas, ubicadas junto a la torre Eiffel de Gómez Palacio, y no permitieron el acceso. Empleados de la oficina se mantenían a la espera de que los maestros les permitieran entrar, pues en estas instalaciones se concentra el 80 por ciento de los trámites que se realizan de recaudación estatal en este municipio.

Ismael Sánchez Galindo, recaudador de rentas, dijo que en esta oficina matriz se realizan entre 500 y 600 tramites al día, sin embargo, el funcionario se mostró respetuoso de la protesta y confió en que exista una pronta resolución, por lo que, mientras tanto, exhortó a la ciudadanía a acudir a los módulos ubicados en Palacio de Gobierno y Central de Abastos.

"Es un tema que es muy recurrente, esperemos que llegue a buen puerto para ellos y para nosotros; como Recaudación nos va mal, están afectando a los contribuyentes y a ellos mismos, el Gobierno del estado no recibe las suficientes aportaciones federales y no se dijo que no se les va a pagar, ya se les dieron fechas, pero si no hay dinero del Gobierno federal y afectan la recaudación del estado, pues es una medida no muy acertada", explicó.

El recaudador dijo que se buscaría enviar a parte del personal a otros centros multipagos para apoyar las labores, a fin de que no perdieran el día, sin embargo, indicó que esta medida es muy complicada debido a que no se permitió sacar equipo ni acceder a las oficinas.

"Yo soy respetuoso de la forma de manifestarse, pero no soy la autoridad para llegar a un acuerdo con ellos, yo ya avisé a mi superior y estoy en espera de qué fin tiene esto", dijo.

Usuarios que llegaban a las oficinas desde temprano para realizar algún trámite se mostraron molestos ante la protesta de los profesores, pues actualmente hay descuentos hasta del 90 por ciento en actualización, recargos y multas, así como en compraventa y cambio de propietario, mientras que en gastos de ejecución es de 50 por ciento.

En refrendo del 2017 y años anteriores el descuento es del 20 %; en refrendo 2018 se aplica un descuento del 15 % más un 15 % extra si se realiza el pago en la plataforma Durango Digital; además en refrendo 2019 el descuento es del 5 % más 10 % en la plataforma Durango Digital (durangodigital.gob.mx). También se pueden realizar los pagos con tarjetas bancarias a meses sin intereses.

Protesta en La Laguna de Durango