Deudas pasadas causan crisis en Lerdo

Los pagos en algunos rubros que no hizo la pasada Administración y que en conjunto suman alrededor de 33 millones de pesos mantienen en crisis financiera al municipio de Lerdo.

El alcalde Homero Martínez Cabrera señaló que en el trienio de María Luisa González Achem se quedaron pendientes algunos conceptos, además de que no se hicieron las reservas correspondientes.

El presidente municipal explicó que se trata de un pago que no se hizo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), otro más que se quedó pendiente es por concepto del Impuesto Sobre la Renta, así como también los cheques sin fondos que se entregaron a cuatro extrabajadores municipales para supuestamente cumplir con su liquidación, esto como parte del laudo laboral promovido hace 12 años.

Incluso, en este último tema, los exempleados ya interpusieron una demanda mercantil ante un Juzgado Federal por insuficiencia de fondos, además de que hicieron públicos dos desacatos por parte del Gobierno pasado sobre la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Martínez Cabrera destacó también que la Administración pasada tampoco dejó reservas para el pago de la primera parte de los aguinaldos a los trabajadores del Municipio.

Cabe hacer mención de que, de acuerdo a la ley, el Ayuntamiento de Lerdo paga los aguinaldos a los empleados municipales en dos partes, el 50 por ciento se deposita en la primera quincena de diciembre y el resto en la primera quincena del mes de enero.

"Ahorita lo que nos trae en crisis son cuatro conceptos que no se pagaron y no se hicieron las reservas correspondientes, que es en el aguinaldo, es un pago al ISSSTE, es el pago de los cuatro cheques que botaron sin fondos a los extrabajadores y por ahí un pago de ISR que no se ha realizado, que en total suma un adeudo de los 33 millones de pesos", expresó.

Lo anterior lo dio a conocer al término de la sesión extraordinaria de cabildo celebrada ayer en el salón Azul de la presidencia municipal.