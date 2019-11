'Chicharito' y el Sevilla buscan seguir con buen paso en la Europa League

El español Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, pronosticó una visita muy complicada ante Dudelange, en la jornada cuatro de la Europa League, pero sin excusas para llevarse los tres puntos este jueves.

El estratega analizó al equipo de Luxemburgo, que sucumbió ante su escuadra en la fecha pasada con marcador de 3-0, pero en casa espera un duelo mucho más cerrado y con más posibilidades para los locales.

“Esperamos un partido complejo. Están bien organizados y con físico y tienen personalidad. En su campo tienen más energía y más posibilidades, porque aquí han puesto complicadas las cosas a muchos rivales europeos”, comentó en conferencia de prensa previa al cotejo.

El prestigio que el conjunto blanquirrojo tiene el certamen continental, gracias a sus cinco títulos en 15 años, los obliga a buscar la victoria sin ningún tipo de excusa.

“Esta competencia es histórica para el club y este jueves nos jugamos tres puntos muy importantes. No hay otro objetivo. No hay ninguna excusa para el partido de mañana, ni el césped ni nada”, agregó el técnico.

Lopetegui reveló que el mediocampista argentino Ever Banega aún no se recupera de su lesión en el tobillo, por lo que no vería actividad en el compromiso de mañana, aunque ya entrenó con sus compañeros.

“Todavía no está al 100 por ciento. Hoy entrenó un poco y veremos cómo evoluciona durante la semana. Ahora nos centramos en los que están aquí y en los que mañana tienen que hacer un gran partido”, finalizó.