Veracruz enfocado en vencer a las Águilas del América

Los Tiburones Rojos del Veracruz recibirán el viernes al América con la intención de hilar tres partidos sin perder en Liga MX. Las Águilas todavía no aseguran su lugar en la Liguilla, pero Sebastián Jurado aseguró hoy que la principal preocupación del equipo jarocho no es el rival, sino sumar para no hundirse en la tabla porcentual.

“Más allá de dejar fuera al América es importante sacar los tres puntos por el tema porcentual. Más que preocuparnos por su situación hay que preocuparnos por la nuestra, apretar un poquito a los equipos que están ahí y hacer las cosas de la mejor manera”, aseguró el guardameta en zona mixta organizada por el Veracruz. Hace una semana Jurado ganó por primera vez desde que debutó en el Máximo Circuito del futbol mexicano y aunque ya ha enfrentado al club de Coapa, mencionó que la presencia de Guillermo Ochoa en la portería rival le da un tinte especial a este encuentro. “Para mí es un sueño este partido y más que nada porque he visto desde chico a Paco Memo, va a ser un orgullo muy bonito”, agregó. Por otra parte, Daniel Villalva dijo que todavía no se recupera completamente de la lesión que sufrió el pasado 25 de octubre en el partido contra Tijuana, por lo que acordó con el cuerpo técnico no jugar la jornada 18 e intentará tener minutos en la última fecha del torneo. El tema de los adeudos de la directiva veracruzana con los futbolistas sigue latente. Lampros Kontogiannis, opinó sobre la situación y negó que saldrá del club antes de terminar el Apertura 2019. Además, comentó que desconoce si los Tiburones Rojos se mantendrán como equipo de Primera División. “Eso lo está viendo mi abogado. Por ahí he escuchado en la prensa que dicen que me voy a ir o que solamente estoy esperando mi solución, pero nada que ver, voy a terminar el torneo como caballero, como profesional y entregado para el Veracruz. “No se sabe si el club va a continuar, pero estamos disfrutando al máximo estos últimos partidos y esta no va a ser la excepción, es importante para el cociente y para la afición”, sentenció el defensor.