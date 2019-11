Paul Young, Modern English y Midge Ure cantarán por la niñez de México

Paul Young, Modern English y Midge Ure, quienes formaron parte de la ola de música británica de los años 80, conocida como new wave, se presentarán en la Ciudad de México en un "show" con causa.

En entrevista con Notimex, Robbie Grey, de la banda Modern English, compartió detalles sobre este concierto: “Cuando me propusieron donar para la caridad en México, no tuve ningún problema, ya que siempre será bueno ayudar a la infancia y a la juventud".

En tanto, el cantante Paul Young mencionó que la música no tiene obligación de ayudar, sin embargo es una buena vía para extender el apoyo hacia los menos privilegiados. A manera de satisfacción personal, está muy comprometido en Reino Unido con la fundación Make a Wish.

Rewind Alternative será el show que reunirá este 8 de noviembre en un foro de la Ciudad de México, a estos tres grandes que harán sonar hits emblemáticos de cada uno, como Every Time You Go Away, Dancing With Tears In My Eyes y I Melt With You.

Parte del porcentaje de la taquilla será para la fundación Make A Wish-México creada en Phoenix, Arizona, en 1980, una organización sin fines de lucro que ayuda a los niños con enfermedades críticas que ponen en riesgo su vida.

Con antecedentes en la filantropía, Paul Young ha participado en eventos similares como Live Aid, Nelson Mandela Tribute Concert y en el Freddie Mercury Tribute Concert; así como Ure, cuya labor altruista nunca ha parado con su trabajo en fundaciones como Save The Children.

Respecto a Midge Ure, quien fue vocalista de Ultravox, también ha tenido una labor altruista, ya que fue uno de los compositores del tema Do They Know It´s Christmas?, interpretada por varias figuras de Reino Unido como Boy George, Sting, George Michael, entre otros. El tema se lanzó en 1984 para la recaudación de fondos y combatir la hambruna en Etiopía.