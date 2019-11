Reaccionan a la 'muerte' de Johnny Deep en redes

Se trata de uno de los actores más queridos de Hollywood, es por ello que internet colapsó ante el titular del diario que daba a entender su fallecimiento.

La confusión surgió, luego de que el sitio del diario Gol sacara la nota con el título “Acaba de morir de sobredosis. Johnny Depp y Hollywood, de luto”, sin embargo, en realidad se buscaba informar la muerte del actor Brian Tarantina gran amigo de Depp, por lo que el medio utilizó el nombre e imagen del protagonista de Piratas del Caribe.

El histrión conocido por sus papeles en Charlie y la fábrica de chocolates y El joven manos de tijera, se encuentra sano y salvo, pero es cierto que el medio de la farándula está de luto tras la partida de Tarantina, actor de las series Gilmore Girls y The Marvelous Mrs. Maisel, quien fue encontrado muerto el pasado sábado en su apartamento en Nueva York.

Una publicación compartida por Every Day a Famous Dies (@everydayafamousdies) el 5 de Nov de 2019 a las 5:39 PST

Según reportan medios estadounidenses, el intérprete de 60 años habría muerto debido a una sobredosis.

La falsa noticia provocó reacciones por parte de los usuarios quienes compartieron memes de personajes llorando por la supuesta partida de Johnny.

Menudo puto parraque me ha dado al leer que Johnny Depp habían muerto, menos mal que es falsa la noticia pic.twitter.com/Su5wCowMdJ

Me cago en la prensa. Acababa de leer que Johnny Depp había muerto de sobredosis. Se me ha parado el corazón por un segundo

No estaba muerto, estaba de parranda. La noticia está mal escrita (a posta o no) y yo he llorado la muerte de Johnny Depp prematuramente. pic.twitter.com/iE4vaqFhM2