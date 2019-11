¿Eminem apoya agresión de Chirs Brown a Rihanna?

Durante el pasado fin de semana, un usuario de redes sociales filtró un snippet (pequeñas partes) de una canción donde Eminem recita un verso que ha sido catalogado como sexista y violento en contra de la cantante Rihanna.

Fue la porte en la que dice "Apoyo a Chris Brown, yo también la hubiera golpeado", lo que ha estado causando polémica entre los cibernautas.

Y es que en febrero del 2009, cuando la cantante era novia de Brown, ambos mantuvieron una pelea que le dejó el rostro herido a la intérprete de Diamonds.

Por su parte, Eminem, quien ya realizado dos colaboraciones con Rihanna con los temas Thats the way you lie (2010) y The Monster (2013), ha sido duramente criticado por la letra de su canción.

"Ojalá Rihanna nunca hubiese hecho ese feat con Eminem porque merece más que gente defendiendo al abusador de su ex y hablando mal de ella. Alta reina es. Me da rabia", "Eminem básicamente está de acuerdo con Chris abusando de Rihanna. ¿Por qué estoy sorprendido", "Eminem le dispara a Rihanna en un nuevo fragmento filtrado que salió a la superficie. "Por supuesto que me pongo del lado de Chris Brown, voy a vencer a ab *** h abajo también", son algunas de las reacciones en redes.

Eminem throws shots at Rihanna in a new leaked snippet that surfaced.



”Of course I side with Chris Brown, I’d beat a b***h down too” pic.twitter.com/8BrMZkLHSl — Music News Facts (@musicnewsfact) November 4, 2019

Hasta el momento ninguno de los artistas se ha manifestado ante esta polémica.