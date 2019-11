Confían en recibir más recursos de Fortaseg

El presidente del Consejo de Seguridad de Torreón, Sergio García, afirmó que "existe esperanza" respecto a los recursos que podrían recibir en 2020 para el Fondo de Fortalecimiento para los Municipios (Fortaseg). Esta declaración se da luego de darse a conocer que la Federación destinará más de 30 mil millones de pesos para seguridad de municipios, los cuales no estaban contemplados originalmente.

García dijo que dicho anuncio fue posible gracias a la insistencia de los alcaldes y del propio Jorge Zermeño, aunque admitió que se trata de "solo un primer paso".

"Es una buena noticia. Es algo que nos dice que existe esperanza para el otro año, ya nos han bajado demasiado los recursos desde el año pasado y no podemos seguir con esa tendencia. Es un primer paso y tenemos que insistir como empresarios, como ciudadanos, como gobierno, que no nos bajen el Fortaseg para el otro año. No hay otra forma de encarar los retos de seguridad más que con recursos suficientes", declaró.

Recordó que de 2018 a 2019 se recortaron los recursos del Fortaseg para Torreón de 27 a 19 millones de pesos, lo que representó un "impacto significativo" para las acciones de capacitación y equipamiento de los elementos de la Policía de Torreón.

Durante este año las dos ministraciones del recurso federal se destinaron, según las propias autoridades municipales, en la cobertura de los costos de exámenes de control y confianza para quienes se integren a la corporación de seguridad, además de la renovación de uniformes y compra de otros elementos de equipamiento.

García indicó que la exigencia de que no se reduzcan los recursos hacia Torreón se mantendrá de forma permanente hasta que se conozcan las cifras oficiales del recurso a nivel local.

"Creo que en eso todos debemos estar de acuerdo y alzar la voz como lo han estado haciendo los alcaldes. Tenemos que dejar en claro que la mayor parte del trabajo de seguridad se hace desde el municipio. Vamos a seguir al pendiente de ese tema y claro, apoyando al alcalde y al gobernador si indican algo sobre eso... si pasa lo contrario, pues todos lo vamos a lamentar, porque sí hemos avanzado", sentenció el también empresario.

Ilusiona