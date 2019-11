A José Pablo de La Voz Kids le enorgullece ser lagunero

Hay un niño que durante 2019 se ha encargado de poner en alto el nombre de Torreón. Se trata de José Pablo Montaña.

El pequeño fue uno de los protagonistas de la puesta en escena A los 13, que produjo Jesús Ochoa, y ahora figura en La Voz Kids, dentro del equipo de Carlos Rivera.

Montaña cantó el tema Cuando seas grande el pasado domingo, el cual dedicó a su abuela. Carlos y Lucero voltearon su silla, pero él decidió quedarse con el intérprete de Fascinación.

"Josepi", como le dice su familia, habló con El Siglo de Torreón de su ingreso al programa de Televisa y de lo bien que le hace sentir, el ser lagunero.

"Me siento muy orgulloso de ser de Torreón, de ser lagunero y sobre todo de poder representar a mi tierra en La Voz Kids", comentó emocionado.

José Pablo externó que jamás imaginó pararse en un escenario como el de La Voz y mucho menos que fuera elegido.

"La producción es imponente. Estaba un poco nervioso, pero ya comencé a cantar y me sentí seguro y todo se fue dando. Me siento muy bien", declaró el chico de 13 años.

Sobre por qué eligió a Carlos y no a la llamada "Novia de América", Montaña aseguró que siente una especial conexión con el exacadémico.

"Lo que pasa es que he hecho mucho teatro musical, por eso me siento identificado con Carlos, además de que lo admiro bastante".

Montaña deberá prepararse al máximo ya que tras haberse quedado en el equipo de Carlos deberá luchar por seguir su camino hacia la gran final.

"Lo que sigue es la etapa de las batallas. No sé bien cuándo me tocará participar. Me gustaría cantar un tema de Cristian Castro o de Luis Miguel".

Pese a que muchos niños y jovencitos se sienten atraídos por el reguetón, José Pablo comentó que no es su caso.

"Así estoy bien, gracias", dijo entre risas y agregó que a él le fascinan las baladas, el pop, las canciones románticas.

Sobre su trabajo en la obra de CDMX, A los 13, el niño lagunero informó que el pasado domingo dieron la última función.

"Me siento muy entusiasmado de lo que hice en la puesta en escena".

En la trama encarnaba a "Eddie" quien era el cómico del grupo de infantes.

"Soy el que hacía reír a los demás. Yo no sabía que tenía esa cualidad y, bueno, me da gusto haberla descubierto", comentó.

Montaña compartió que gracias a su familia y a sus profesores ha podido compaginar su vida escolar con la actoral.

"Tengo una cuata que se llama Miranda y ella me pasa los apuntes. Estoy agradecido con mis maestros y con mis papás que me ayudan en todo. Hacemos un equipo increíble".

José Pablo Montaña trabajó en varias obras locales dirigidas por Juanjo Carrillo y además estuvo a punto de quedarse en la producción nacional de El Rey León.

"Me puse triste porque no me quedé en The Lion King, pero pues entendí que era porque la vida me tenía preparadas otras sorpresas como A los 13 y ahora la oportunidad en La Voz Kids".